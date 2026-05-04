Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição foi atingido no rosto enquanto tentava deixar o local. - Arquivo pessoal

Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição foi atingido no rosto enquanto tentava deixar o local. Arquivo pessoal

Publicado 04/05/2026 17:01

O estudante de nutrição Arthur Cortines Laxe Ferreira da Conceição corre o risco de perder a visão do olho direito após ser atingido por uma bala de borracha durante uma confusão no entorno do Maracanã, na noite de domingo (3), após o clássico entre Flamengo e Vasco. O caso ocorreu nas proximidades do Setor Sul do estádio.



Segundo relato da mãe, Christine Cortines, Arthur teria sido encurralado durante a ação policial que envolveu o uso de cavalaria, gás de pimenta e disparos de balas de borracha. Ela criticou a atuação policial e cobrou responsabilização.



"Meu filho foi ao jogo Flamengo e Vasco acompanhado de amigos, para um momento que deveria ser de lazer e segurança. Ao final da partida, houve confusão generalizada. A situação saiu do controle e, segundo diversos relatos, a ação policial foi extremamente violenta, com uso de cavalaria, bombas, spray de pimenta, gás lacrimogêneo e balas de borracha contra os torcedores. Durante o tumulto, os jovens se dispersaram tentando se proteger. Nesse momento, meu filho foi atingido no olho. Estamos falando de jovens que estavam apenas assistindo a um jogo de futebol", disse.

Arthur disse que, ainda dentro do Maracanã, policiais usavam gás de pimenta indiscriminadamente e, ao sair, encontrou tumulto do lado de fora, com agentes agindo de forma agressiva, inclusive com cavalaria.

"Tentei me abrigar próximo ao setor sul e, mesmo sem participar de qualquer confusão, fui atingido no rosto por uma bala de borracha disparada por um policial a cavalo. Meu olho começou a sangrar muito e, ao pedir ajuda, não fui socorrido pelos policiais, que mandaram que eu me virasse. Com a ajuda de outro torcedor, consegui atendimento inicial em uma ambulância, mas tive que ir sozinho de táxi para o hospital. Agora, corro risco de perder a visão do olho direito. Espero que isso não aconteça com mais ninguém", afirmou.

Arthur foi socorrido e levado inicialmente para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Posteriormente, foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, onde passou por avaliação especializada.





A partida registrou inúmeros distúrbios. Horas antes de a bola rolar, torcedores se enfrentaram nas imediações da estação São Cristóvão.

Por meio de nota, a Casa de Saúde São José informou que o paciente está estável, sendo assistido por médicos especialistas e em avaliação sobre a abordagem cirúrgica.A partida registrou inúmeros distúrbios. Horas antes de a bola rolar, torcedores se enfrentaram nas imediações da estação São Cristóvão. Após a partida, a situação se agravou no entorno do Maracanã, com correria, brigas e ação policial.

Procurada, a Polícia Militar informou que, tanto o comando da Polícia Montada quanto o do Batalhão Especial de Policiamento em Estádios (BEPE), que atuaram na contenção das brigas entre torcedores após o jogo, vão abrir uma averiguação em suas unidades, para elucidação dos fatos e responsabilidades."