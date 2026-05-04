Homem recebeu um chute na cabeça quando já estava no chão - Reprodução / Redes Sociais

Homem recebeu um chute na cabeça quando já estava no chãoReprodução / Redes Sociais

Publicado 04/05/2026 08:29 | Atualizado 04/05/2026 10:30

Rio - Dois homens ficaram feridos em uma briga entre torcedores do Vasco e do Flamengo, na noite deste domingo (3), depois do clássico disputado no Maracanã, na Zona Norte. Policiais militares prenderam 10 pessoas envolvidas em confusões após a partida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um cenário de guerra logo depois do fim do jogo. As brigas se concentraram em vias próximas do estádio, como a Rua São Francisco Xavier.

Brigas e muita confusão entre torcedores de Flamengo e Vasco no entorno do Maracanã, após o jogo de hoje. pic.twitter.com/zNbfmEWael — PEGAVISAORJNEWS (@pegavisaorjnews) May 4, 2026

Na Rua 8 de Dezembro, onde os dois homens ficaram desacordados após agressões, uma testemunha flagrou o momento em que um deles recebe um chute na cabeça quando já estava deitado na calçada. Segundo relatos, ambos seriam torcedores do Vasco.

Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Ainda não há informações sobre as identificações e estados de saúde. A 18ª DP (Praça da Bandeira) investiga o caso.