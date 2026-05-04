Fuzil, granada e grande quantidade de drogas foram apreendidos - Divulgação

Fuzil, granada e grande quantidade de drogas foram apreendidosDivulgação

Publicado 04/05/2026 07:13

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos deixou dois mortos e um ferido na madrugada desta segunda-feira (4) na Gardênia Azul, na Zona Sudoeste. Ainda nesta manhã, o policiamento está reforçado no entorno da comunidade.

De acordo com o Centro de Operações Rio, a pista lateral da Avenida Ayrton Senna está interditada, na altura da Avenida Isabel Domingues, no sentido Linha Amarela.

Segundo a PM, os três suspeitos foram atingidos em confronto e encaminhados ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Dois deles não resistiram aos ferimentos.

No local, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) apreenderam um fuzil calibre 556, uma granada e grande quantidade de drogas.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga as mortes de dois homens, ainda não identificados. Diligências estão em andamento para apurar os fatos.



