Agentes da UPP impediram o roubo na Rua Prefeito Olímpio de Melo - Divulgação / PMERJ

Agentes da UPP impediram o roubo na Rua Prefeito Olímpio de MeloDivulgação / PMERJ

Publicado 04/05/2026 08:54

Rio - Policiais militares frustraram um roubo de carga de cerveja, na manhã desta segunda-feira (4), ao prenderem um homem em Benfica, na Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) abordaram o assaltante na Rua Prefeito Olímpio de Melo. Ele usava tornozeleira eletrônica e possuía uma réplica de arma de fogo.

Ainda de acordo com a corporação, o criminoso havia rendido o motorista dentro da cabine do caminhão. A carga de cerveja foi recuperada intacta. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A equipe encaminhou a ocorrência para a 21ª DP (Bonsucesso).