Cachorro ficou abandonado durante todo o feriado e fim de semanaReprodução
Vizinhos denunciaram o caso ao projeto Nas Garras da Lei, que fez o registro na 35ªDP (Campo Grande). Na delegacia, as tutoras Camila Pontes da Silva, de 36 anos, e Luana Teles, 33, alegaram ter chegado ao local e iniciado a limpeza momento antes da entrada da equipe.
Diante da situação, o cachorro foi resgatado preventivamente para avaliação veterinária. De acordo com o delegado Marcos Castro, responsável pela investigação, o animal é idoso e necessita de medicamento de uso diário.
"Isso causou grande transtorno aos vizinhos, que, diante da situação, com o animal latindo e sendo possível visualizar que ele se encontrava em meio a fezes e em condições insalubres, acionaram a polícia e a equipe do Nas Garras. Prosseguimos até o local e constatamos o fato. Logo em seguida, as tutoras ficaram sabendo e estiveram no local. É certo que elas ficavam ausentes todo fim de semana. Elas franquearam a entrada da equipe de policiais e da veterinária. Constatamos os maus-tratos, elas foram presas em flagrante e serão encaminhadas para audiência de custódia", frisou.
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