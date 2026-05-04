Cachorro ficou abandonado durante todo o feriado e fim de semana - Reprodução

Cachorro ficou abandonado durante todo o feriado e fim de semanaReprodução

Publicado 04/05/2026 08:46

Rio - Duas mulheres foram presas, neste domingo (3), por maus-tratos após deixarem um cachorro sozinho dentro de um apartamento na Estrada da Cachamorra, em Campo Grande, na Zona Oeste, durante todo o feriado e fim de semana. O animal estava em condições insalubres, cercado de fezes e urina.



Vizinhos denunciaram o caso ao projeto Nas Garras da Lei, que fez o registro na 35ªDP (Campo Grande). Na delegacia, as tutoras Camila Pontes da Silva, de 36 anos, e Luana Teles, 33, alegaram ter chegado ao local e iniciado a limpeza momento antes da entrada da equipe.



Diante da situação, o cachorro foi resgatado preventivamente para avaliação veterinária. De acordo com o delegado Marcos Castro, responsável pela investigação, o animal é idoso e necessita de medicamento de uso diário.



"Isso causou grande transtorno aos vizinhos, que, diante da situação, com o animal latindo e sendo possível visualizar que ele se encontrava em meio a fezes e em condições insalubres, acionaram a polícia e a equipe do Nas Garras. Prosseguimos até o local e constatamos o fato. Logo em seguida, as tutoras ficaram sabendo e estiveram no local. É certo que elas ficavam ausentes todo fim de semana. Elas franquearam a entrada da equipe de policiais e da veterinária. Constatamos os maus-tratos, elas foram presas em flagrante e serão encaminhadas para audiência de custódia", frisou.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa das tutoras. O espaço está aberto para eventuais manifestações.