Colombiano pretendia embarcar para Paris com 3kg de cocaína - Divulgação / PCERJ

Colombiano pretendia embarcar para Paris com 3kg de cocaínaDivulgação / PCERJ

Publicado 04/05/2026 10:12 | Atualizado 04/05/2026 14:44

Rio - Policiais federais impediram que um colombiano embarcasse no Aeroporto Internacional do Rio com cerca de 3 kg de cocaína, no fim da noite de domingo (3). O estrangeiro tinha como destino Paris, na França.

Segundo a PF, o homem, de 53 anos, foi aliciado em Bogotá, na Colômbia, e recebeu a mala com a droga em Manaus, de onde embarcou para o Galeão em um voo rumo à capital francesa.

Durante a conexão, os agentes lotados na Delegacia Especial da PF no Galeão identificaram a droga escondida na estrutura da bagagem despachada pelo colombiano, após fiscalização de rotina.

O preso foi conduzido à Superintendência Regional da PF. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.