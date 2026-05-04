43ª DP (Guaratiba) investiga tiroteio em bar - Reprodução

43ª DP (Guaratiba) investiga tiroteio em barReprodução

Publicado 04/05/2026 12:10

Rio - Dois homens foram baleados num bar em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, na noite deste domingo (3). O tiroteio ocorreu na Rua Barros de Alarcão. A motivação e autoria dos disparos ainda são desconhecidas.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local para a ocorrência. Os homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram encaminhados ao Hospital Pedro II, na mesma região. O estado de saúde deles também não foi revelado.

O caso foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Em nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde, a direção do hospital informou que um dos homens já recebeu alta. Já o outro segue em observação.