Luiz Felipe Gomes Nunes foi morto a tiros dentro de um depósito de bebidas - Reprodução / Instagram

Luiz Felipe Gomes Nunes foi morto a tiros dentro de um depósito de bebidas Reprodução / Instagram

Publicado 04/05/2026 10:48

Rio - Um barbeiro foi morto a tiros, na tarde deste domingo (3), em um depósito de bebidas, em Engenheiro Pedreira, Japeri, na Baixada Fluminense. A vítima foi identificada como Luiz Felipe Gomes Nunes, de 24 anos.

Segundo relatos, vários disparos foram ouvidos no estabelecimento. No local, “Felipinho”, como era conhecido na região, foi encontrado já morto. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24ºBPM (Queimados) foram acionados e isolaram a área. A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Os autores do crime ainda não foram identificados.

Familiares e amigos lamentaram a morte de Luiz Felipe, nas redes sociais. Segundo uma prima da vítima, além de barbeiro, ele também era o dono do depósito de bebidas onde foi morto. “Trabalhador, esforçado, um menino incrível e maravilhoso! Nós, que somos família, estamos nos perguntando o porquê. Porque isso com ele? É inacreditável, são tantas dúvidas. Felipe não dava motivos pra isso”, escreveu.

Em seu perfil das redes sociais, Luiz Felipe compartilhava a rotina de exercícios físicos e mostrava alguns dos trabalhos que fazia como barbeiro, além de momentos com a família e de descanso. O velório acontecerá nesta terça-feira (5), às 12h30, no Cemitério Vale da Saudade Jaqueira, em Queimados. O sepultamento está marcado para as 14h30.