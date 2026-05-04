Acidente aconteceu por volta das 3h20, no km 184 da BR-116 - Reprodução / Redes sociais

Acidente aconteceu por volta das 3h20, no km 184 da BR-116Reprodução / Redes sociais

Publicado 04/05/2026 12:21 | Atualizado 04/05/2026 14:46

Rio - Uma mulher morreu atropelada, na manhã desta segunda-feira (4), na Rodovia Presidente Dutra, altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h20, no km 184 da BR-116. A vítima estava em uma moto e foi atingida por um veículo não identificado pelos agentes.

Procurada pela reportagem de O DIA, a concessionária que administra a via não se pronunciou. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.