Gilvandro Pereira, de 57 anos, foi morto neste sábado (2) em Japeri - Arquivo Pessoal

Gilvandro Pereira, de 57 anos, foi morto neste sábado (2) em JaperiArquivo Pessoal

Publicado 04/05/2026 14:21 | Atualizado 04/05/2026 14:40

Rio - O impermeabilizador Gilvandro Pereira Pedro, o Vando, de 57 anos, assassinado a facadas pelo próprio filho , foi enterrado na tarde desta segunda-feira (4), no Cemitério Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense.

O crime ocorreu na Rua Pastor Idalécio Ferreira da Silva, no bairro Nova Belém, no sábado (2). Ao DIA, uma pessoa da família, que preferiu não se identificar, disse que a vítima estava almoçando quando o filho lhe arremessou água fervendo antes de começar a série de golpes de faca.

"Ele o esperou chegar da igreja e almoçar. Jogou água fervendo e depois veio esfaqueando. Cortou os dois lados do pescoço, deu facada na cabeça e nas costas. Pegou o celular e filmou tudo que fez. Assim que cometeu esse ato, foi tomar banho", revelou.

Vando chegou a ser socorrido e encaminhado, ainda lúcido, para o Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a parente, o autor do crime, de 30 anos, sofre de transtornos psicológicos e já passou um período internado em um clínica.

"Ele falou que estava planejando há dias, que começou a ouvir vozes falando para tirar o demônio. Ele disse que foram as vozes que mandaram ele fazer esse ato covarde. Falou que fez porque Deus mandou fazer. É muito triste. Ainda por ser dessa forma. Ele já se jogou do terceiro andar da casa dele e ficou meses no hospital porque disse que as vozes o mandaram fazer", completou.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso, que será encaminhado à Justiça após a prisão em flagrante.