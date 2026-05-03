Gilvando Pereira, de 57 anos, foi morto neste sábado (2) em Japeri - Arquivo Pessoal

Gilvando Pereira, de 57 anos, foi morto neste sábado (2) em JaperiArquivo Pessoal

Publicado 03/05/2026 09:18

Rio - Um homem foi morto a facadas pelo próprio filho, neste sábado (2), em Japeri, na Baixada Fluminense. Gilvandro Pereira Pedro, o Vando, de 57 anos, teve ferimentos no pescoço e nas costas. Policiais miliares detiveram o autor em flagrante.

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O crime ocorreu na Rua Pastor Idalécio Ferreira da Silva, no bairro Nova Belém. Ao DIA, uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que a vítima estava almoçando quando o filho jogou água fervendo nela, antes de começar a série de golpes de faca.

"Ele o esperou chegar da igreja e ir almoçar. Jogou água fervendo e veio esfaqueando. Cortou os dois lados do pescoço, deu facada na cabeça e nas costas. Pegou o celular e filmou tudo que fez. Assim que cometeu esse ato, foi tomar banho", explicou.

Vando chegou a ser socorrido e encaminhado, ainda lúcido, para o Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a parente, o autor sofre com transtornos psicológicos. De acordo com ela, o homem, de 30 anos, já havia ficado internado anteriormente. Tal diagnóstico pode ter motivado o crime.

"Ele falou que estava planejando havia dias, que começou a ouvir vozes falando para tirar o demônio. Ele disse que foram as vozes que mandaram ele fazer esse ato covarde. Falou que fez porque Deus mandou fazer. É muito triste. Ainda por ser dessa forma. Ele já se jogou do terceiro andar da casa dele e ficou meses no hospital porque disse que as vozes mandaram ele fazer", completou.

A vítima trabalhava como impermeabilizador e costumava ir à igreja frequentemente. "Vando era um pai exemplar, um marido maravilhoso, um tio e um avô de bom coração. Nunca fez mal a ninguém. Era um servo de Deus. Não merecia morrer dessa forma tão brutal. Um ser humano tão surreal. Um pessoa de cuidado, se preocupava com todos, mesmo com as dificuldades. Fará muita falta para a família. Nossa família está despedaçada", destacou a parente.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Japeri) receberam acionamento e, já no local, souberam que o filho entrou em surto e deu facadas no próprio pai. O autor foi levado à 63ª DP (Japeri).

Questionada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso, que será encaminhado à Justiça após a prisão em flagrante do filho.

Ainda não há informações sobre o enterro da vítima.



