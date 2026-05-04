Juan Reis ficou muito emocionado na quadra em Madureira - Divulgação

Juan Reis ficou muito emocionado na quadra em MadureiraDivulgação

Publicado 04/05/2026 00:00

A Portela anunciou, no sábado (2), durante a Feijoada da Família Portelense, que Juan Reis será um dos integrantes do carro de som da escola para o Carnaval 2027. Aos 21 anos, o cantor é cria da agremiação e intérprete oficial da Filhos da Águia, escola mirim da Portela.

Juan frequenta a Portela desde pequeno e cresceu nos ensaios da escola. Na Filhos da Águia, desfilou na ala da comunidade em 2019, passou pela bateria em 2022 e, no mesmo ano, chegou ao carro de som. Desde 2025, é intérprete oficial da escola mirim.

"É a realização de um sonho depois de anos de estudo e trabalho, feito com muito amor pela nossa Portela, pelo samba e pelo carnaval. Eu cresci aqui, aprendi aqui e poder viver esse momento é algo que vou guardar para sempre",, afirmou Juan Reis.

O carro de som da Portela para 2027 será composto por oito vozes, contando com o intérprete oficial Bruno Ribas, e quatro cordas.

"Juan é uma cria da Portela e chega ao carro de som por mérito, dedicação e amor à escola. Ele vem da Filhos da Águia, conhece a nossa comunidade e representa essa renovação natural que fortalece o canto portelense. É muito importante abrir espaço para quem se prepara e carrega essa verdade desde cedo", disse Bruno Ribas.

A Portela será a primeira escola a desfilar na terça-feira de Carnaval de 2027 com o enredo "Ao Mestre, com Carinho", uma homenagem ao baluarte portelense Monarco