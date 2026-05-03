Shakira realiza megashow na Praia de Copacabana - Pablo Porciuncula / AFP

Shakira realiza megashow na Praia de Copacabana Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 03/05/2026 18:59 | Atualizado 03/05/2026 21:37

Rio - A participação da bateria da Unidos da Tijuca foi um dos grandes destaques do show da cantora Shakira, em Praia de Copacabana, na noite deste sábado (2). Para Mestre Casagrande, que comanda a bateria "Pura Cadência", foi uma experiência mágica que contou com uma forte rotina de ensaios e de sigilo nos bastidores para que nada pudesse estragar a surpresa.

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Em entrevista a, Casagrande classificou a experiência como única e destacou o papel da escola em representar o carnaval carioca para o mundo."Para a Unidos da Tijuca, o momento simboliza não apenas a presença em um grande evento, mas também a oportunidade de projetar a cultura do carnaval carioca para além das fronteiras do país. Foram quatro dias de ensaios intensos. A gente saiu da quadra às 11 horas da manhã e voltou às 4 da manhã do outro dia. Na sexta, foram cerca de 16 horas de trabalho. Foi muita exigência, muito detalhe, tudo feito em absoluto sigilo. A gente ficou concentrado no Copacabana Palace o tempo inteiro e não podia fazer foto, vídeo, nada. Mas no fim deu tudo certo. Foi uma experiência mágica. Mais do que participar de um show de uma artista mundial, o mais importante foi levar o nome da nossa cultura. A gente mostrou para o mundo a força do carnaval carioca”, afirmou.No palco, os ritmistas participaram de um dos momentos mais marcantes da apresentação ao acompanhar “Objection (Tango)”, misturando a batida do samba com o ritmo latino da artista.Ao todo, 133 componentes estiveram envolvidos na preparação, mas 114 foram selecionados para a apresentação oficial. Os ensaios aconteceram ao longo de quatro dias, todos dentro do hotel onde a cantora estava hospedada.Antes do show, a escola já havia participado da passagem de som e de ensaios que anteciparam a mistura de estilos que seria vista no palco. Em um desses momentos, os ritmistas também acompanharam a música “O Que É, O Que É”, em uma apresentação que contou com a presença de Maria Bethânia.