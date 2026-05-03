A operação do show da Shakira, em 2026, teve um impacto no retorno 12% maior que o registrado no show da Madonna, em 2024. - Divulgação/MetrôRio

A operação do show da Shakira, em 2026, teve um impacto no retorno 12% maior que o registrado no show da Madonna, em 2024.Divulgação/MetrôRio

Publicado 03/05/2026 16:02 | Atualizado 03/05/2026 21:45

Rio - O MetrôRio registrou mais de 165 mil embarques durante a operação especial montada para o show da Shakira, realizado na noite de sábado (2), na Praia de Copacabana, Zona Sul.