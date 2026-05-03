A operação do show da Shakira, em 2026, teve um impacto no retorno 12% maior que o registrado no show da Madonna, em 2024.Divulgação/MetrôRio
De acordo com a concessionária, na ida mais de 90 mil passageiros desembarcaram nas estações de Copacabana. Já no retorno, entre meia-noite e 7h deste domingo (3), o sistema registrou mais de 75 mil embarques nas três estações do bairro.
O pico de movimentação ocorreu por volta das 2h, quando mais de 22 mil pessoas acessaram o sistema metroviário. Ainda segundo o MetrôRio, a demanda no retorno foi 12% superior à registrada durante o show da Madonna, realizado em 2024.
A Estação Cardeal Arcoverde concentrou o maior volume de embarques na volta, com cerca de 38 mil passageiros. Em seguida, aparecem a Estação Siqueira Campos, com 34 mil, e a Estação Cantagalo, com aproximadamente 2 mil.
Para atender à alta demanda, o sistema operou com a oferta máxima de trens e reforço de equipes nas estações. As unidades de Copacabana funcionaram ininterruptamente durante 24 horas para facilitar o deslocamento do público. Após a meia-noite, as demais estações permaneceram abertas apenas para desembarque.
A operação também contou com a venda de cerca de 60 mil pulseiras de retorno, utilizadas para organizar o fluxo de passageiros e agilizar o embarque nas estações durante a madrugada.
Segundo o MetrôRio, não houve registro de ocorrências, e a operação foi realizada de forma segura e organizada, mesmo com o grande volume de passageiros concentrado em poucas horas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.