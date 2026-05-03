Ingressos falsos foram vendidos de forma digital - Reprodução

Ingressos falsos foram vendidos de forma digitalReprodução

Publicado 03/05/2026 13:03

Rio - Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) prenderam, na noite de sábado (2), um homem que estava vendendo ingressos os falsos para o show da cantora Shakira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Durante o patrulhamento, os agentes foram abordados por quatro turistas colombianos que pagaram R$ 1,5 mil por cada “ingresso VIP” para o evento Todo Mundo no Rio.

Os ingressos eram vendidos em formato digital, oferecendo supostas cortesias exclusivas para os compradores, como espaços exclusivos para assistir a apresentação. Os agentes conseguiram identificar Fillipe de Farias, de 26 anos, como o responsável pelas vendas e o conduziram até a 12ª DP (Copacabana). Ele permaneceu preso por estelionato e as vítimas foram encaminhadas à Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat).

Ainda no dia do show, as equipes autuaram 20 ambulantes por delimitarem espaços na faixa de areia chamados de "cercadinho".

Sacos de areia apreendidos

Além dos sacos de areia, banquinhos de plástico também eram comercializados por cerca de R$ 50, com a mesma finalidade. Outros itens, como sombrinhas, completavam o “pacote” oferecido por vendedores informais em meio à movimentação intensa de fãs.

Outro foco da operação foi a retirada de caçambas de lixo que estavam sendo usadas indevidamente como apoio ou até como “áreas reservadas”. Mais de 300 unidades foram recolhidas entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, em ação realizada a pedido da Comlurb.

Operação Tatuí

A Seop realizou, na madrugada de sexta-feira (1), a Operação Tatuí na Praia de Copacabana . As equipes apreenderam 12 garrafas de destilados, carrinhos e estruturas diversas, além de desmobilizarem dois acampamentos.

A ação preparatória para o show da Shakira teve o objetivo de localizar materiais e produtos enterrados ou posicionados estrategicamente nas areias, de forma irregular, principalmente por vendedores ambulantes e barraqueiros. A iniciativa também visou deixar a orla mais limpa e evitar acidentes com garrafas de vidro.