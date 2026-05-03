Homem foi baleado em um carro que constava como roubado - Reprodução / Redes Sociais

Homem foi baleado em um carro que constava como roubadoReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/05/2026 11:59

Rio - Um homem foi baleado ao sofrer uma tentativa de execução, na tarde deste sábado (2), na Taquara, na Zona Sudoeste. O crime estaria relacionado com uma disputa entre tráfico e milícia.

Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) atacaram a vítima, que estava dentro de um carro na Estrada do Rio Grande. O ferido seria integrante de uma milícia.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) receberam um alerta sobre um possível homicídio na região. No local, os policiais encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro a um homem.

A PM informou que a vítima estava ao lado de um veículo que constava como roubado. Dentro do automóvel, havia carregadores de fuzil, celulares, uma réplica de pistola e uma capa tática.

O ferido, que não teve a identidade revelada, está internado em uma unidade de saúde sob custódia. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

A 32ª DP (Taquara) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias dos fatos.