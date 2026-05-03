O impacto deixou moradores da região sem energia.Divulgação/COR Rio
Após acidente, energia elétrica é restabelecida no Cachambi
Caminhão derrubou poste por volta das 13h20 de sábado e a Light precisou trocar a estrutura
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