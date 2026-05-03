O impacto deixou moradores da região sem energia. - Divulgação/COR Rio

O impacto deixou moradores da região sem energia.Divulgação/COR Rio

Publicado 03/05/2026 10:49

Rio - Após um acidente que interrompeu o fornecimento de energia elétrica na tarde de sábado (2), no Cachambi, na Zona Norte do Rio, a luz foi restabelecida no início da madrugada deste domingo (3). Em nota, a Light informou que realizou a substituição do poste atingido pelo caminhão no cruzamento das ruas Vaz de Caminha e Silveira Lobo.

A concessionária destacou que a operação foi complexa. Por volta das 20h, apenas dois imóveis permaneciam sem luz. Os funcionários precisaram de mais cinco horas para finalizar o reparo e normalizar a situação em todo o bairro.

O caminhão atingiu um poste da rede elétrica e derrubou a estrutura, incluindo um transformador e fios de alta tensão. Os Bombeiros foram acionados às 13h22 e prestaram socorro ao motorista do veículo. Ele sofreu ferimentos leves e não precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

Com a queda do poste, o cruzamento das duas vias precisou ser totalmente interditado. Motoristas foram orientados a utilizar desvio pela Rua Miguel Cervantes. Segundo agentes que atuaram no local, o trânsito na região seguiu sem retenções significativas, apesar do bloqueio.