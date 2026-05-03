Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou três postos para atendimentos em Copacabana - Marcelo Piu / Divulgação Prefeitura do Rio

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) montou três postos para atendimentos em CopacabanaMarcelo Piu / Divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 03/05/2026 08:23

Rio - A operação dos três postos médicos montados em Copacabana, na Zona Sul, para o show da Shakira , na noite deste sábado (2), acabou com 400 atendimentos e 64 transferências para hospitais municipais da região. As principais causas foram mal-estar, pequenos traumas e intoxicação por bebida alcoólica.

Os postos, criados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram instalados na Avenida Atlântica, sendo um no cruzamento com a Avenida Princesa Isabel, o segundo na Praça do Lido e o último na altura da Rua República do Peru.



As estruturas montadas, semelhantes às edições anteriores do evento em 2024 e 2025, prestaram suporte a casos de urgência e emergência com equipamentos e recursos de ponta.

Os equipamentos funcionaram das 17h deste sábado (2) até o fim do evento, na madrugada deste domingo (3). Os postos contaram, ao todo, com 36 leitos, incluindo seis de suporte avançado para atendimento dos casos mais graves, além de 45 poltronas de hidratação.

A operação envolveu 320 profissionais, sendo 110 nos três locais (30 médicos, 28 enfermeiros, 32 técnicos de enfermagem, 20 operacionais/administrativos) e mais 120 maqueiros para buscar pessoas no meio do público e levá-las até o posto médico.



Os pacientes que precisaram de atendimento mais complexo foram transferidos para hospitais municipais como: Miguel Couto, na Gávea, e Souza Aguiar, no Centro. Ambos receberam reforço na equipe de plantão.

As remoções aconteceram por meio de ambulâncias UTI, cujas equipes tiveram 90 profissionais entre motoristas, médicos e enfermeiros. A Central Municipal de Regulação organizou as transferências.



Promoção da saúde

A SMS também instalou um ponto de vacinação na Avenida Atlântica, na esquina com a Rua Rodolpho Dantas, próximo ao Copacabana Palace, para facilitar o acesso à imunização e proteger a população.

O local funcionou das 8h às 12h deste sábado (2) e ofertou vacinas contra a gripe, tríplice viral - que age contra o sarampo -, caxumba e rubéola, dT (dupla adulto) - garantindo a defesa contra difteria e tétano -, além da febre amarela.

"Com o grande fluxo turístico, principalmente internacional, a estratégia de vacinação foi pensada para prevenir a reintrodução do sarampo no território brasileiro em meio ao registro de surtos em diferentes países", destacou a pasta.



Já a VanBora, unidade móvel da SMS, esteve em Copacabana com oferta de autotestes de HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Promotores de saúde circularam nas proximidades da praia com distribuição de preservativos, de gel lubrificante, de tatuagens temporárias e deram orientações sobre prevenção de doenças. Também houve disponibilização de preservativos nos quiosques e nos banheiros subterrâneos da orla.



Vigilância Sanitária

O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) participou da operação do show da Shakira com o objetivo de proteger a saúde do público contra os riscos decorrentes do consumo de produtos e serviços sujeitos ao controle sanitário.

O órgão atuou com 11 auditores fiscais sanitários e realizou 40 inspeções das instalações e serviços fornecedores de alimentos e saúde.

Nos casos que apresentaram condições higiênicas insatisfatórias, os profissionais orientaram e interviram, de forma oportuna, por meio da aplicação de medidas sanitárias.



Vigilância em Saúde



Ainda segundo a SMS, a Coordenação de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde (Cievs) monitorou o cenário epidemiológico na esfera municipal, nacional e internacional das semanas anteriores ao evento e adotou medidas de prevenção, detecção e controle de vetores na área da orla pela vigilância ambiental.

Durante o show, as equipes acompanharam os atendimentos nos postos médicos e a regulação de pacientes para unidades hospitalares.

O CIEVS continuará analisando o cenário epidemiológico por quatro semanas, para detecção precoce de possíveis situações de interesse de saúde pública.