Facas, tesouras e estiletes estão entre os objetos apreendidos - Reprodução / Redes Sociais

Facas, tesouras e estiletes estão entre os objetos apreendidosReprodução / Redes Sociais

Publicado 03/05/2026 06:35

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Segundo o balanço, as equipes encontraram 185 materiais que tinham potencial de colocar a integridade do público em risco. Entre os itens haviam facas, tesouras, estiletes, chaves de fenda e objetos metálicos pontiagudos.

A PM informou que, em grandes eventos, tais materiais podem causar acidentes, situações de pânico e até serem utilizados em práticas criminosas, como furtos de celulares.

Prisões

Na Avenida Princesa Isabel, um homem foi detido após uma torre de observação identificar comportamento suspeito, com o transporte de diversas bolsas. Com ele, os policiais encontraram duas facas e drogas.

Em outra ação, PMs prenderam Gláucio Felipe Diniz, de 42 anos, com apoio da tecnologia de reconhecimento facial instalada nos pórticos de acesso à orla. Após a identificação, os agentes descobriram que ele tinha um mandado de prisão em aberto por lesão corporal. Além disso, tinha 11 anotações criminais antecedentes. A equipe o conduziu à 12ª DP (Copacabana).

Também pelo sistema de reconhecimento facial, foi possível identificar Wallace de Souza Rodrigues, de 23 anos, que era foragido da justiça. Contra ele havia um mandado de prisão pelo crime de receptação.

Em uma outra ação de revista, agentes apreenderam seis tabletes de maconha. O homvme que transportava o material foi preso.

Policiais que realizavam moto patrulhamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana abordaram uma moto com dois homens. Após averiguação, um dos suspeitos, natural de Belo Horizonte (MG), portava um aparelho celular com restrição. Ele foi conduzido à 12ª DP.

Dois adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de roubo. Um terceiro, de 17 anos, foi detido após o sistema identificar um mandado de apreensão em aberto, expedido pela vara de execuções de medidas socioeducativas.



Para o show, a PM mobilizou mais de 3.700 policiais para o esquema de segurança, um aumento de 14% em relação a apresentação da Lady Gaga do ano passado. Os agentes atuaram em toda a faixa de areia, vias de acesso e estações de transporte.

A operação contou com bloqueios, revistas com uso de detectores de metais, patrulhamento com viaturas equipadas com câmeras e leitura de placas, motocicletas, torres de observação, quadriciclos na areia e monitoramento por reconhecimento facial, além de apoio aéreo.