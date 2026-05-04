O autor escreve sobre 'causos' que aconteceram em Minas Gerais - Divulgação

O autor escreve sobre 'causos' que aconteceram em Minas GeraisDivulgação

Publicado 04/05/2026 00:00

Cerca de 100 crianças de projeto social da Casa Maria de Nazaré, na Rocinha, participam de atividades literárias e de educação artística.

Como parte do projeto, foi realizado um Encontro Literário, onde apresentaram os livretos produzidos por eles. Os temas trabalhados foram Patinho Feio e o Alfabeto dos Animais.