O aviso, emitido pela Marinha do Brasil, é válido até as 15h de terça-feira (5) - Reprodução/COR Rio

O aviso, emitido pela Marinha do Brasil, é válido até as 15h de terça-feira (5) Reprodução/COR Rio

Publicado 03/05/2026 18:34 | Atualizado 03/05/2026 21:38

De acordo com o Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR Rio), o avanço das ondas pode impactar áreas próximas ao mar, incluindo trechos de ciclovias e calçadões especialmente em pontos mais expostos. O fenômeno também aumenta o risco de correntezas fortes e arraste, tornando o banho de mar perigoso durante o período.

Diante do cenário, as autoridades reforçam uma série de orientações para evitar acidentes. A principal recomendação é que banhistas evitem entrar no mar enquanto durar a ressaca, assim como a prática de esportes aquáticos. Também não é indicado permanecer em mirantes, pedras ou locais próximos às ondas, devido ao risco de ser surpreendido pela força da água.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) orienta que frequentadores das praias sigam rigorosamente as instruções dos guarda-vidas, que estarão mobilizados ao longo da orla para monitorar as condições do mar. Pescadores também devem evitar sair para navegação enquanto o alerta estiver em vigor.

Outro ponto de atenção é para ciclistas que utilizam a orla. Em trechos onde as ondas possam atingir a ciclovia, a recomendação é suspender a circulação para evitar quedas ou acidentes provocados pela água e pela areia acumulada.

Em situações de emergência no mar, a orientação é não tentar realizar resgates por conta própria. O procedimento indicado é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, garantindo atendimento especializado e reduzindo o risco de novos acidentes.

A previsão é que as condições do mar comecem a se normalizar gradualmente após o término do aviso, na tarde de terça-feira. Até lá, a recomendação das autoridades é de cautela redobrada para quem frequenta as praias do Rio de Janeiro.