Civil apura origem dos aparelhos - Reprodução/PMERJ

Civil apura origem dos aparelhos Reprodução/PMERJ

Publicado 03/05/2026 17:09

Rio - Uma adolescente de 16 anos foi apreendida, na manhã deste domingo (3), por policiais militares durante patrulhamento na Avenida Brasil, na altura do Santo Cristo, na Região Central. Com ela, os agentes encontraram 28 celulares sem procedência.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) desconfiaram da atitude da jovem na abordagem, vendo que ela estava abaixada atrás de um veículo. Os policiais encontraram com ela uma mala contendo os aparelhos. Ao ser questionada sobre a procedência dos dispositivos, a adolescente não soube apresentar comprovação de origem legal.

A jovem foi conduzida à 4ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. Ela vai responder por ato infracional análogo aos crimes de furto e receptação. O material apreendido foi encaminhado para a delegacia, que ficará responsável pelas investigações para identificar os proprietários dos aparelhos e apurar a origem dos produtos.