Ação acontece durante todo o mês de maio - Divulgação

Ação acontece durante todo o mês de maioDivulgação

Publicado 03/05/2026 16:12

Rio - Em alusão ao Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, a Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) realiza, ao longo de todo o mês de maio, uma série de ações de conscientização voltadas ao público infantojuvenil e às famílias. A iniciativa, que começou na sexta-feira (1º), chegou a estações de metrô, Rodoviária Novo Rio e na Praça Nidea Otero, em Jacarepaguá.

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O projeto tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, por meio de atividades educativas e lúdicas. Entre as metodologias utilizadas, destaca-se o uso de bonecas que, a partir da referência do semáforo do corpo, ensinam de forma simples sobre os tipos de toque: permitido, alerta e proibido, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e da consciência corporal das crianças.



Durante as ações, também serão realizadas orientações direcionadas a pais, responsáveis e cuidadores, abordando formas de prevenção, identificação de sinais de abuso e os canais seguros para denúncia. Para a presidente da FIA, Taciane Bezerra, essas iniciativas são essenciais para ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção.



"Falar sobre prevenção de forma simples é fundamental para proteger nossas crianças e adolescentes. A informação, quando chega de forma adequada, fortalece vínculos, promove autonomia e contribui para o enfrentamento da violência", destaca.



As atividades acontecerão em diferentes pontos da cidade, ampliando o alcance da campanha por meio de importantes parcerias institucionais. Em parceria com o MetrôRio, a FIA promoverá ações nas estações Jardim Oceânico, no dia 6 de maio, e Central do Brasil, no dia 18, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Já em parceria com a Rodoviária do Rio, a ação será realizada no dia 25 de maio. Todas as atividades ocorrerão das 9h às 15h. O projeto tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, por meio de atividades educativas e lúdicas. Entre as metodologias utilizadas, destaca-se o uso de bonecas que, a partir da referência do semáforo do corpo, ensinam de forma simples sobre os tipos de toque: permitido, alerta e proibido, contribuindo para o fortalecimento da autonomia e da consciência corporal das crianças.Durante as ações, também serão realizadas orientações direcionadas a pais, responsáveis e cuidadores, abordando formas de prevenção, identificação de sinais de abuso e os canais seguros para denúncia. Para a presidente da FIA, Taciane Bezerra, essas iniciativas são essenciais para ampliar o acesso à informação e fortalecer a rede de proteção."Falar sobre prevenção de forma simples é fundamental para proteger nossas crianças e adolescentes. A informação, quando chega de forma adequada, fortalece vínculos, promove autonomia e contribui para o enfrentamento da violência", destaca.As atividades acontecerão em diferentes pontos da cidade, ampliando o alcance da campanha por meio de importantes parcerias institucionais. Em parceria com o MetrôRio, a FIA promoverá ações nas estações Jardim Oceânico, no dia 6 de maio, e Central do Brasil, no dia 18, data que marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Já em parceria com a Rodoviária do Rio, a ação será realizada no dia 25 de maio. Todas as atividades ocorrerão das 9h às 15h.

As parcerias com as concessionárias de transporte são consideras fundamentais pela FIA para ampliar o alcance das ações, levando informação e conscientização a espaços de grande circulação.



Como destaque da programação, a FIA realiza, no dia 16 de maio, uma ação ampliada na Praça Nidea Otero, em Jacarepaguá. As atividades voltadas às crianças e suas famílias incluem oficinas, contação de histórias, maquiagem artística, atividades recreativas e distribuição de livros infantis, promovendo um ambiente de acolhimento, aprendizado e convivência.



A iniciativa reforça a importância do diálogo, da informação e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários como estratégias fundamentais na prevenção da violência, contribuindo para a construção de uma cultura de proteção integral às crianças e adolescentes. A FIA é veiculada à a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.