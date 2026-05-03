Chamada de Luger Parabellum, arma foi recolhida pelo 6º BPM (Tijuca) - Reprodução / PMERJ

Chamada de Luger Parabellum, arma foi recolhida pelo 6º BPM (Tijuca)Reprodução / PMERJ

Publicado 03/05/2026 12:57

Rio – Uma arma utilizada pela Alemanha nazista foi apreendida, na manhã deste domingo (3), com um suspeito no Andaraí, na Zona Norte. A pistola, do modelo Luger Parabellum (P08) é uma semiautomática fabricada no país europeu em 1940, um ano após a instauração da Segunda Guerra Mundial.



De acordo com a corporação, os agentes do 6º BPM (Tijuca) patrulhavam a Rua Ernesto de Souza, quando viram o homem agir de forma suspeita. Eles, então, decidiram se aproximar do suspeito, que fugiu e deixou para trás o armamento, munições e um rádio transmissor.



Todo o material está na 20ª DP (Vila Isabel).