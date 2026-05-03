Prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quarta - Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

Prazo para regularizar o título de eleitor termina nesta quartaMarcello Casal Jr. / Agência Brasil

Publicado 03/05/2026 14:10

Rio - O prazo para a regularização do título de eleitor para as votações deste ano termina nesta quarta-feira (6). Nos três últimos dias antes do fechamento do cadastro eleitoral, 4, 5 e 6 de maio, todos os postos de atendimento do estado do Rio de Janeiro funcionarão em horário ampliado, das 9h às 19h. O atendimento será garantido a todas as pessoas que procurarem os cartórios ou as centrais de atendimento até as 19 horas de quarta-feira.

Por conta da grande procura pelos serviços eleitorais, quem comparecer dentro do horário de funcionamento e não conseguir ser atendido, será agendado para retornar ao cartório entre os dias 7 e 16 de maio.

Além de emitir o título, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) possibilita a transferência do local de votação e regularização da inscrição eleitoral cancelada para votar nas eleições de outubro de 2026.

Além de ser impedido de votar, quem está com o título cancelado fica sujeito a diversas restrições civis, como a impossibilidade de emitir e renovar o passaporte, tomar posse em cargo público, obter financiamento habitacional e matricular-se em instituição pública de ensino.

No momento do atendimento, é necessário apresentar um documento oficial de identidade e um comprovante de residência com data de emissão inferior a 90 dias. Pessoas que mudaram de nome devem levar o documento que comprove essa alteração, como a certidão de casamento. Além disso, homens que nasceram no ano de 2007 têm a obrigação de mostrar que estão em dia com o serviço militar.

Para checar a necessidade de regularizar o documento ou fazer a biometria, o eleitor deve acessar o site do TRE-RJ , ou buscar informações pelo WhatsApp e Disque TRE-RJ, ambos pelo número (21) 3436-9000.

O TRE-RJ também incentiva a participação dos adolescentes no processo eleitoral. Jovens que já atingiram os 15 anos podem requerer a emissão do título de eleitor. No entanto, para que estejam aptos a votar no primeiro turno das Eleições de 2026, é indispensável que completem 16 anos até a data do pleito, que ocorre no dia 4 de outubro.