Com o bandido, os policiais apreenderam uma pistola e um aparelho celular. - Divulgação/PMERJ

Com o bandido, os policiais apreenderam uma pistola e um aparelho celular.Divulgação/PMERJ

Publicado 03/05/2026 15:28 | Atualizado 04/05/2026 06:36

Rio - Uma tentativa de assalto terminou com um criminoso baleado, na tarde deste domingo (3), na Rua Conde de Bonfim, Tijuca, na Zona Norte. Um policial militar de folga estava no carro e reagiu à abordagem de dois homens armados em uma motocicleta.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, o caso ocorreu nas proximidades da UPA da Tijuca e envolveu um policial militar de folga. Segundo o comando do 6º BPM (Tijuca), o agente estava dentro de seu veículo acompanhado da família quando foi parado pelos suspeitos.

Durante a ação, os assaltantes anunciaram o roubo e o policial reagiu e efetuou disparos contra a dupla. Um dos suspeitos foi atingido e ficou ferido no local. O comparsa conseguiu fugir com a moto.

O criminoso baleado foi socorrido e levado para a UPA da região. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola e um aparelho celular. A ocorrência mobilizou diversas equipes da Polícia Militar, que isolaram a área para o trabalho da perícia.

O incidente provocou retenção no trânsito da Rua Conde de Bonfim durante o atendimento da ocorrência, impactando motoristas que passavam pela região no momento.

Ainda segundo a PM, o policial e seus familiares não ficaram feridos. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca), que ficará responsável pela investigação e pelas diligências para identificar e localizar o segundo envolvido na tentativa de assalto.