Mais de 600 guardas atuaram exclusivamente com ações de trânsito - Divulgação / GM-Rio

Mais de 600 guardas atuaram exclusivamente com ações de trânsitoDivulgação / GM-Rio

Publicado 03/05/2026 16:51

Rio - A Guarda Municipal do Rio registrou, entre sexta-feira (1º) e sábado (2), 863 multas de trânsito durante a operação especial para o megashow da cantora Shakira em Copacabana, na Zona Sul. O esquema operacional para a terceira edição do "Todo Mundo no Rio" contou com 1.835 agentes municipais, sendo 649 atuando exclusivamente nas ações de trânsito.

A corporação iniciou a atuação na terça-feira (28), com ações preventivas focadas na segurança da região, e seguiu até a madrugada de domingo (3), após a dispersão do público e abertura das vias.

Além de Copacabana, as ações de fiscalização do trânsito foram realizadas em Botafogo e no Parque do Flamengo. O objetivo principal foi garantia da segurança nas vias, como a travessia e circulação segura de pedestres. Durante a operação, os agentes registraram uma colisão entre um carro e uma moto na altura do Shopping Rio Sul. A GM-Rio ficou responsável pela operação dos bloqueios viários planejados pela CET-Rio.

Guardas municipais também atuaram em 46 postos na orla e vias de acesso ao bairro de Copacabana com objetivo de garantir ordenamento. Os agentes registraram um furto de celular e a apreensão de duas facas e três objetos perfurocortantes na barreira montada na altura da Praça Júlio de Noronha, no Leme.