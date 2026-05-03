Mais de 600 guardas atuaram exclusivamente com ações de trânsitoDivulgação / GM-Rio
Mais de 800 motoristas são multados em ação de fiscalização para show da Shakira em Copacabana
Esquema operacional de trânsito contou com 1.835 guardas municipais
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