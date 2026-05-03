Todo o material foi apreendido pelos agentes - Reprodução/PMERJ

Todo o material foi apreendido pelos agentesReprodução/PMERJ

Publicado 03/05/2026 17:15

Rio - Policiais militares impediram uma possível briga entre torcedores, na manhã deste domingo (3), na Avenida Brasil, na altura de Ramos, na Zona Norte. Cinco suspeitos foram detidos durante a ação.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) realizavam patrulhamento especial motorizado na região quando identificaram um grupo de torcedores do Vasco da Gama que tentava fechar a via.

Os policiais permaneceram no local até o restabelecimento da ordem e, em seguida, abordaram um veículo com cinco ocupantes. Durante a revista, foram encontrados diversos objetos que poderiam ser utilizados em confronto, como barras de ferro, pedaços de madeira e fogos de artifício.

O grupo foi encaminhado à 21ª DP para prestar esclarecimentos. Todo o material foi apreendido e a ocorrência não deixou feridos.