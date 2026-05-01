Ressaca atinge a orla do Leblon e interdita a Ciclovia Tim Maia - Carlos Elias/ Agência O Dia

Ressaca atinge a orla do Leblon e interdita a Ciclovia Tim MaiaCarlos Elias/ Agência O Dia

Publicado 01/05/2026 14:32

Rio - A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para o orla do Rio de Janeiro, com previsão de ondas que podem chegar a 3 metros de altura. O alerta entra em vigor às 18h de domingo (3) e segue até as 15h de terça-feira (5), exigindo atenção redobrada de moradores e frequentadores das praias.

De acordo com o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio, o período de ressaca pode provocar avanço do mar sobre a faixa de areia e até atingir trechos da orla, especialmente em áreas mais expostas. Por isso, as autoridades recomendam evitar o banho de mar e a prática de esportes aquáticos enquanto durar o aviso.

Há também a orientação para que a população não permaneça em mirantes ou demais locais próximos ao mar. Ciclistas devem redobrar a atenção e evitar trafegar pela ciclovia caso as ondas estejam alcançando a pista. Já pescadores são aconselhados a não sair para o mar nesse período.

Em caso de emergência, é preciso acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e não tentar realizar resgates por conta própria, reduzindo o risco de novos acidentes.

Previsão do tempo para o fim de semana

A mudança nas condições do mar ocorre junto com a chegada de uma frente fria à capital fluminense. No sábado (2), o tempo ainda será de calor e poucas nuvens, com aumento de nebulosidade ao longo da tarde, mas sem previsão de chuva.

Já no domingo, o tempo fica instável, com céu nublado a encoberto e expectativa de chuva fraca na madrugada, ganhando intensidade ao longo da manhã. Os ventos devem variar de moderados a fortes, contribuindo para a agitação do mar.