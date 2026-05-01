A pulseira será entregue no momento do pagamento da tarifa nas catracas - Divulgação/Metrô Rio

A pulseira será entregue no momento do pagamento da tarifa nas catracasDivulgação/Metrô Rio

Publicado 01/05/2026 21:25



O MetrôRio inicia, a partir das 6h deste sábado (2/5), a venda da pulseira de retorno para o público que vai ao evento “Todo Mundo no Rio”, na Praia de Copacabana. A iniciativa tem como objetivo agilizar o embarque na volta do show e melhorar o fluxo de passageiros no sistema metroviário.

A pulseira será entregue no momento do pagamento da tarifa nas catracas, durante o embarque de ida. O valor é de R$ 15,80, equivalente à ida e volta (R$ 7,90 cada trecho). A venda ocorre até as 22h em todas as estações, exceto nas estações de Copacabana — Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

O uso da pulseira não é obrigatório, mas a concessionária recomenda a compra antecipada para evitar filas no retorno. Os passageiros podem pagar utilizando cartões RioCard, Jaé, Giro, além de cartões de crédito e débito por aproximação (NFC) ou dispositivos como celulares e relógios compatíveis.

A operação especial do metrô começa às 5h deste sábado e segue até as 23h de domingo (3/5). Durante esse período, as estações de Copacabana funcionarão 24 horas. As demais estações operam normalmente até meia-noite e, após esse horário, permanecem abertas apenas para desembarque até as 7h de domingo.

Na volta do evento, entre a noite de sábado e a manhã de domingo, a Linha 2 circulará entre Pavuna e General Osório/Ipanema. Já as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto entre Uruguai/Tijuca e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A integração entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita entre as estações General Osório/Ipanema e Central do Brasil/Centro.

No domingo, a partir das 7h, a Linha 2 operará entre Pavuna e Botafogo, com integração entre Central do Brasil e Botafogo. As linhas 1 e 4 mantêm o trajeto entre Uruguai e Jardim Oceânico.

A concessionária orienta que os passageiros utilizem preferencialmente a estação Siqueira Campos tanto na ida quanto na volta. Com maior capacidade de embarque e dois acessos, a estação contará com reforço operacional, além de estruturas de controle de fluxo. As estações Cardeal Arcoverde e Cantagalo também funcionarão 24h, mas podem registrar maior tempo de espera devido à proximidade com o palco.

Durante o evento, haverá reforço no efetivo de segurança e orientação nas estações. O MetrôRio alerta que, por questões de segurança, não será permitido transportar grandes volumes, garrafas de vidro, bicicletas, pranchas de surf, nem entrar descalço, sem camisa ou com trajes de banho. Também é proibido fumar e consumir bebidas alcoólicas nas dependências do sistema.

Gratuidades seguem garantidas para pessoas com deficiência, idosos acima de 65 anos e crianças até 6 anos e 11 meses, mediante apresentação de documentação comprobatória.