Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Divulgação

Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

Publicado 01/05/2026 18:38

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (1º) por suspeita de participação na morte da própria filha, de apenas 1 ano e 9 meses, na comunidade do Quiririm, em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. A investigação conduzida pela Polícia Civil aponta que a mãe tinha conhecimento das agressões sofridas pela criança e teria se omitido, além de tentar proteger o autor do crime.

O caso aconteceu no início de abril e, inicialmente, foi registrado como uma ocorrência de verificação de óbito. No entanto, após exames periciais, a morte passou a ser tratada como violenta. O laudo indicou lesões graves compatíveis com agressões físicas, além de sinais de violência anterior.

De acordo com as investigações, o principal autor das agressões é o companheiro da mãe, que já está preso. Ele confessou ter agredido a criança na região abdominal após se irritar com o choro. Mesmo diante do estado grave da vítima, não houve socorro imediato. A menina foi levada posteriormente a uma unidade de saúde, mas já chegou sem vida.

As apurações também identificaram contradições nos depoimentos do homem, que inicialmente não assumiu a totalidade das agressões. Com o avanço das diligências, a polícia reuniu provas que indicam um histórico de violência contra a criança, reforçado por registros e testemunhos.

Em relação à mãe, os agentes apontam que ela tinha ciência dos episódios anteriores de agressão e, ainda assim, não tomou medidas para proteger a filha. Após o crime, ela também teria tentado combinar versões com o companheiro para dificultar a investigação.

Diante dos elementos reunidos, a Justiça decretou a prisão preventiva dos dois investigados. A mulher foi indiciada como coautora do crime, que está sendo tratado como feminicídio em contexto de violência doméstica.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que segue apurando todos os detalhes e circunstâncias da morte da criança.