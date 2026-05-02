Interessados têm até o dia 1º de junho para fazer as inscrições - Divulgação

Interessados têm até o dia 1º de junho para fazer as inscriçõesDivulgação

Publicado 02/05/2026 00:00

Servidores públicos de todo o país têm até o dia 1º de junho para se inscrever na 8ª edição do Prêmio Espírito Público, iniciativa que reconhece projetos com impacto na melhoria dos serviços oferecidos à população.

Podem participar profissionais que atuam em instituições da administração pública direta ou indireta, incluindo autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, além de órgãos da União, estados ou municípios. Os servidores devem ter pelo menos cinco anos de experiência no serviço público. A inscrição deve ser feita com projetos já implementados.



As iniciativas podem ser individuais ou em grupo e precisam se enquadrar em uma das sete categorias: desenvolvimento social, educação, gestão de pessoas, gestão e transformação digital, meio ambiente e emergência climática, saúde e segurança.



O edital detalha os critérios de avaliação de cada categoria. Os projetos vencedores recebem R$ 12 mil.



Organizado pela República.org, o prêmio busca dar visibilidade ao trabalho de servidores que, na prática, contribuem para melhorar o funcionamento do Estado e a qualidade dos serviços prestados.



Nas sete edições anteriores, mais de 11 mil servidores se interessaram pela iniciativa. Ao todo, mais de 4.000 inscrições de projetos foram avaliadas, reunindo mais de 100 histórias com impacto em diferentes regiões do país.



Mais informações estão disponíveis nas redes sociais e no site oficial do prêmio. As inscrições podem ser feitas em: premioespiritopublico.org.br