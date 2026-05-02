Anna Maria Maiolino fará perfomance no Museu do Amanhã, na Praça Mauá - Divulgação / Cabrel

Anna Maria Maiolino fará perfomance no Museu do Amanhã, na Praça MauáDivulgação / Cabrel

Publicado 02/05/2026 00:00

A artista ítalo-brasileira Anna Maria Maiolino faz apresentação única da performance KA, no Balanço Terra, Átrio do Museu do Amanhã, na quinta-feira (7), às 15h. A obra é uma releitura da histórica Entrevidas, de 1981, e foi concebida em 2025, em virtude da reinauguração do Vão Livre do Museu de Arte de São Paulo (MASP). Neste ano, foi reapresentada na abertura da exposição Terra Poética, individual da artista, inaugurada em março no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, Portugal.



Em KA, a artista, membros de seu estúdio e artistas cariocas convidados caminham sobre um território repleto de ovos, incorporando o gesto ancestral das mãos levantadas, um símbolo que atravessa milênios — da Antiguidade clássica aos conflitos contemporâneos — como sinal de rendição, desarmamento e busca por misericórdia. O título da obra remete ao conceito egípcio que representa a força vital e o espírito, simbolizado por um hieróglifo de braços erguidos que denota acolhimento e conexão.



Ao utilizar essa linguagem corporal, Maiolino transforma a performance em um manifesto poético-político contra a violência contemporânea, abrangendo desde as guerras globais até a insegurança cotidiana de metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo. Dessa forma, a obra reafirma sua origem política na década de 1980, quando surgiu como um repúdio à tortura e uma celebração da vida durante a abertura democrática no Brasil, consolidando-se agora como um clamor urgente pela paz e pelo desarmamento universal.



KA integra o programa Brasil do Amanhã, que ao longo de 2026 será desenvolvido pelo Museu do Amanhã no intuito de examinar a democracia com perspectivas complementares: a ordem global, a crise da verdade, a soberania territorial e a disputa cultural da memória. No mesmo dia, às 10h, o Museu recebe o debate "Democracia e poder global: extremismos, soberania e o fim do multilateralismo?" com Monica Herz (PUC-Rio), Christian Lynch (IESP-UERJ) e Josué Medeiros (UFRJ, OPEL e CartaCapital).

SERVIÇO



Dia 7 de maio, às 15h

Local: Balanço Terra/ Átrio

Museu do Amanhã

Praça Mauá, 1 - Centro

Rio de Janeiro, RJ

Entrada gratuita