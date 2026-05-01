Professor João Paulo Machado Torres é professor titular da UFRJ desde a década de 1980Reprodução/Redes sociais
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