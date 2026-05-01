Professor João Paulo Machado Torres é professor titular da UFRJ desde a década de 1980 - Reprodução/Redes sociais

Professor João Paulo Machado Torres é professor titular da UFRJ desde a década de 1980Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/05/2026 19:12

O professor Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) João Paulo Machado Torres, de 60 anos, foi encontrado na noite desta sexta-feira (1º), após horas de angústia vividas por familiares e amigos. A informação foi confirmada pelo filho do docente, o jornalista Marcos Torres, que havia divulgado o desaparecimento mais cedo. João Paulo foi localizado na comunidade da Mangueira na zona norte do Rio, pelo filho, pela mulher e por um aluno.

O filho Marcos afirmou que ele foi levado a um hospital mas que estava "Vivo e bem". Ele preferiu não dar mais detalhes sobre as circunstâncias de seu reaparecimento. O professor estava desaparecido desde a tarde de quinta-feira (30), quando deixou o campus da universidade, na Ilha do Fundão, com destino à sua casa, no bairro do Encantado, na Zona Norte do Rio. O último contato com a família ocorreu por volta das 12h30, quando ele conversou com o filho por telefone.

O celular do professor ainda chegou a emitir sinal na região da Central do Brasil por volta das 14h, mas, desde então, não houve mais contato, o que aumentou a preocupação da família. Sem notícias, parentes registraram o caso na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que iniciou as buscas e chegou a divulgar um cartaz de desaparecimento.

João Paulo Machado Torres é professor titular da UFRJ desde a década de 1980, com atuação consolidada na área de biofísica ambiental. Ele possui graduação, mestrado e doutorado pela própria instituição e é pesquisador reconhecido em temas como poluição e substâncias tóxicas no meio ambiente.