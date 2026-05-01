Palco onde Shakira fará show em Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Palco onde Shakira fará show em CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/05/2026 17:35

Rio - A Polícia Militar preparou um esquema especial de segurança para o megashow da Shakira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste sábado (2). De acordo com a porta-voz da PM, a operação terá um efetivo de 3.756 agentes mobilizados, o que representa um aumento de 14% em relação à apresentação da cantora Lady Gaga, no ano passado. O planejamento ainda prevê o uso intensivo de tecnologia.

Equipes do Grupamento de Patrulhamento em Multidão (GPM) atuam no meio do público, enquanto o Comando de Policialmento Ambiental (CPAm) utiliza uma embarcação no mar. A corporação ainda emprega um maior número de câmeras com software de reconhecimento facial em relação ao no passado. O policiamento cobre toda a orla do bairro, as vias de acesso e estações de transporte público.

"O nosso planejamento foi concebido para garantir que o grande público da Shakira assista ao show em clima de alegria e muita segurança. Cariocas e turistas podem ficar tranquilos. Vamos atuar de forma integrada com outras forças de segurança do nosso Estado e do município também", adianta o secretário de Polícia Militar, coronel Sylvio Guerra.

As equipes de segurança, segundo a porta-voz da PM, tenente-coronel Cláudia Moraes, buscam expandir a presença ostensiva nas ruas e a garantir capacidade de velocidade de reação em casos de possíveis situações emergenciais, além de reforçar o patrulhamento preventivo em toda a Zona Sul e seus acessos.

"Vamos continuar apostando nessa combinação de reforço do contingente especializado e uso de tecnologia, com prioridade absoluta para a proteção à vida, prevenção de delitos e na pronta resposta", explica Cláudia Moraes.