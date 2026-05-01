Entre os principais itens inspecionados estão a largura e a sinalização das saídas de emergência - Divulgação/ CBMERJ

Entre os principais itens inspecionados estão a largura e a sinalização das saídas de emergênciaDivulgação/ CBMERJ

Publicado 01/05/2026 21:05

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) realizou, na tarde desta sexta-feira (1/5), uma vistoria técnica nas estruturas montadas para o aguardado show da cantora Shakira, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.