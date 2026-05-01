Entre os principais itens inspecionados estão a largura e a sinalização das saídas de emergênciaDivulgação/ CBMERJ
A inspeção foi conduzida por equipes da Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP), que analisaram diversos pontos estratégicos do evento com foco na segurança do público. A expectativa dos organizadores é de que mais de 2 milhões de pessoas acompanhem a apresentação da artista colombiana.
Durante a ação, os militares verificaram as condições de segurança contra incêndio e pânico em áreas como espaços VIP, setores de acesso ao público, bastidores, cozinha, passarelas, áreas administrativas, além do palco e camarins. Também foram avaliados os acessos internos e a organização dos fluxos de circulação.
Entre os principais itens inspecionados estão a largura e a sinalização das saídas de emergência, bem como a instalação e o posicionamento de extintores de incêndio, garantindo que estejam disponíveis e de fácil acesso em caso de necessidade.
De acordo com o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Tarciso Salles, o trabalho preventivo é essencial para o sucesso de eventos de grande porte.
“A atuação do Corpo de Bombeiros desde o planejamento até a execução é fundamental para assegurar que todas as normas de segurança sejam cumpridas. Nosso objetivo é garantir que a população possa aproveitar o evento com tranquilidade, contando com uma estrutura preparada para agir com rapidez e eficiência em qualquer situação”, afirmou.
A vistoria desta sexta-feira integra o processo de liberação do evento. Uma segunda e última inspeção está prevista para este sábado (02/05), etapa decisiva para a autorização final do espetáculo.
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