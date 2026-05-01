Início do Terminal BRT Metropolitano - Iago Campos

Início do Terminal BRT Metropolitano Iago Campos

Publicado 01/05/2026 16:49

O Terminal BRT Metropolitano, no Trevo das Margaridas, em Irajá, iniciou nesta sexta-feira (1º) uma nova etapa de operação com a ampliação da integração entre linhas intermunicipais da Baixada Fluminense e o sistema de transporte da capital. A medida marca a entrada de ônibus vindos de Nova Iguaçu e São João de Meriti, que passam a se conectar diretamente ao corredor do BRT Transbrasil.

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O início da operação foi acompanhado pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, além de autoridades municipais, estaduais e representantes do setor de transportes. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre as secretarias de Transporte do Estado e do Município e o Detro-RJ.



Nesta primeira fase, dez linhas intermunicipais passam a operar com parada no terminal, permitindo integração com o BRT e, posteriormente, com outros modais como o VLT e ônibus municipais. A promessa é facilitar o deslocamento diário de trabalhadores que se deslocam da Baixada para diferentes regiões da capital, reduzindo o tempo de viagem e o custo total do trajeto.



O sistema funciona com intervalos médios de 20 minutos para os ônibus intermunicipais. Já o BRT opera com alta frequência, com intervalos de cerca de três minutos no trajeto entre o Terminal Margaridas e o Terminal Intermodal Gentileza, no Centro do Rio. Duas opções de serviço estão disponíveis: o parador (linha 70), com duração média de 32 minutos, e o expresso (linha 73), que realiza o percurso em cerca de 20 minutos.



Uma das principais novidades é o Bilhete Único Margaridas (BUM), criado para integrar as tarifas e reduzir os custos para o passageiro. Com ele, é possível realizar até quatro viagens — duas de ida e duas de volta — no período de até 20 horas, utilizando BRT, VLT e ônibus municipais após o embarque inicial. O custo total diário fica em R$ 18,40, considerando ida e volta entre a Baixada e o Rio. Sem o novo modelo, esse valor pode ultrapassar R$ 40 em alguns casos.



O funcionamento exige o uso combinado de dois sistemas de bilhetagem: o cartão RioCard para o ônibus intermunicipal e o cartão Jaé para acesso ao BRT e demais integrações municipais. A contagem do período de integração começa a partir da primeira validação no sistema Jaé.



Além da ampliação das linhas, houve reorganização na numeração dos itinerários intermunicipais que passam a operar com destino ao terminal, facilitando a identificação das rotas integradas. Linhas tradicionais continuam em funcionamento com seus trajetos diretos até o Centro do Rio, sem necessidade de integração.



O Terminal Margaridas já recebia linhas oriundas de Mesquita, que agora passam a operar em horário ampliado, consolidando o modelo de integração. A partir do dia 16 de maio, outras seis linhas de Nova Iguaçu também devem ser incorporadas ao sistema: 490B, 491B, 494B, 497B, 499B e 442B.



SERVIÇO



Linhas intermunicipais que fazem parada no Terminal BRT Metropolitano

(A partir de 1/5)

613I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Plínio Casado)

614I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Vila Nova)

618I — Nova Iguaçu x Margaridas

579I — Nova Iguaçu x Margaridas

674I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas (via Coelho da Rocha)

518I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas

519I — Éden (São João de Meriti) x Margaridas

478I — Mesquita x Margaridas (via Chatuba)

651I — Mesquita x Margaridas (via Via Light)

679I — Mesquita x Margaridas (via Edson Passos) O início da operação foi acompanhado pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, além de autoridades municipais, estaduais e representantes do setor de transportes. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre as secretarias de Transporte do Estado e do Município e o Detro-RJ.Nesta primeira fase, dez linhas intermunicipais passam a operar com parada no terminal, permitindo integração com o BRT e, posteriormente, com outros modais como o VLT e ônibus municipais. A promessa é facilitar o deslocamento diário de trabalhadores que se deslocam da Baixada para diferentes regiões da capital, reduzindo o tempo de viagem e o custo total do trajeto.O sistema funciona com intervalos médios de 20 minutos para os ônibus intermunicipais. Já o BRT opera com alta frequência, com intervalos de cerca de três minutos no trajeto entre o Terminal Margaridas e o Terminal Intermodal Gentileza, no Centro do Rio. Duas opções de serviço estão disponíveis: o parador (linha 70), com duração média de 32 minutos, e o expresso (linha 73), que realiza o percurso em cerca de 20 minutos.Uma das principais novidades é o Bilhete Único Margaridas (BUM), criado para integrar as tarifas e reduzir os custos para o passageiro. Com ele, é possível realizar até quatro viagens — duas de ida e duas de volta — no período de até 20 horas, utilizando BRT, VLT e ônibus municipais após o embarque inicial. O custo total diário fica em R$ 18,40, considerando ida e volta entre a Baixada e o Rio. Sem o novo modelo, esse valor pode ultrapassar R$ 40 em alguns casos.O funcionamento exige o uso combinado de dois sistemas de bilhetagem: o cartão RioCard para o ônibus intermunicipal e o cartão Jaé para acesso ao BRT e demais integrações municipais. A contagem do período de integração começa a partir da primeira validação no sistema Jaé.Além da ampliação das linhas, houve reorganização na numeração dos itinerários intermunicipais que passam a operar com destino ao terminal, facilitando a identificação das rotas integradas. Linhas tradicionais continuam em funcionamento com seus trajetos diretos até o Centro do Rio, sem necessidade de integração.O Terminal Margaridas já recebia linhas oriundas de Mesquita, que agora passam a operar em horário ampliado, consolidando o modelo de integração. A partir do dia 16 de maio, outras seis linhas de Nova Iguaçu também devem ser incorporadas ao sistema: 490B, 491B, 494B, 497B, 499B e 442B.SERVIÇOLinhas intermunicipais que fazem parada no Terminal BRT Metropolitano(A partir de 1/5)613I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Plínio Casado)614I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Vila Nova)618I — Nova Iguaçu x Margaridas579I — Nova Iguaçu x Margaridas674I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas (via Coelho da Rocha)518I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas519I — Éden (São João de Meriti) x Margaridas478I — Mesquita x Margaridas (via Chatuba)651I — Mesquita x Margaridas (via Via Light)679I — Mesquita x Margaridas (via Edson Passos)



(A partir de 16/5)

490B – Miguel Couto x Margaridas

491B – Austin x Margaridas

494B – Austin x Margaridas

497B – Miguel Couto x Margaridas

499B – Cabuçu x Margaridas

442B – Cabuçu x Margaridas



Serviços do BRT entre Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza

70 (parador) — Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza

73 (expresso) — Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza



Linhas municipais para integração BUM no Terminal Gentileza

104 - São Conrado (via Lapa/Largo do Machado/Copacabana)

109 - São Conrado (via Santa Bárbara/Jardim Botânico)

133 - Largo do Machado (via Rio Comprido/Rua Alice)

160 - Leblon (via Elevado/Túnel Rebouças/Lagoa)

161 - Ipanema (via Elevado/Túnel Rebouças/Lagoa)

162 - Alto Gávea (via Elevado/Túnel Rebouças/Jardim Botânico)

164 - Leme (via Elevado/Túnel Rebouças/Túnel Velho)

165 - Cosme Velho (via Túnel Santa Bárbara)

167 - Urca (via Praia do Flamengo)

169 - General Osório (via Aterro/Copacabana)

SP265 - Marechal Hermes (via Avenida Dom Helder Câmara/Estrada do Portela)

301 - Terminal Alvorada (via Alto da Boa Vista/Avenida das Américas)

302 - Terminal Alvorada (via Alto da Boa Vista/Praia da Barra da Tijuca)

353 - Gardênia Azul (via Vila Isabel/Méier/Praça Seca)

606 - Engenho de Dentro (via Tijuca/Méier)

SV606 - Engenho de Dentro (via Tijuca/Méier/Boca do Mato)

265 - Marechal Hermes x Castelo (via Avenida Dom Helder Câmara/Estrada do Portela)



Linhas VLT para integração BUM no Terminal Gentileza

Linha 1: Terminal Gentileza x Aeroporto Santos Dumont. Atende ao Museu do Amanhã e região portuária.

Linha 4: Terminal Gentileza x Praça XV. Integra diretamente o TIG à Central do Brasil e às barcas na Praça XV.

