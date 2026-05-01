Início do Terminal BRT Metropolitano Iago Campos
O início da operação foi acompanhado pelo prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, além de autoridades municipais, estaduais e representantes do setor de transportes. A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre as secretarias de Transporte do Estado e do Município e o Detro-RJ.
Nesta primeira fase, dez linhas intermunicipais passam a operar com parada no terminal, permitindo integração com o BRT e, posteriormente, com outros modais como o VLT e ônibus municipais. A promessa é facilitar o deslocamento diário de trabalhadores que se deslocam da Baixada para diferentes regiões da capital, reduzindo o tempo de viagem e o custo total do trajeto.
O sistema funciona com intervalos médios de 20 minutos para os ônibus intermunicipais. Já o BRT opera com alta frequência, com intervalos de cerca de três minutos no trajeto entre o Terminal Margaridas e o Terminal Intermodal Gentileza, no Centro do Rio. Duas opções de serviço estão disponíveis: o parador (linha 70), com duração média de 32 minutos, e o expresso (linha 73), que realiza o percurso em cerca de 20 minutos.
Uma das principais novidades é o Bilhete Único Margaridas (BUM), criado para integrar as tarifas e reduzir os custos para o passageiro. Com ele, é possível realizar até quatro viagens — duas de ida e duas de volta — no período de até 20 horas, utilizando BRT, VLT e ônibus municipais após o embarque inicial. O custo total diário fica em R$ 18,40, considerando ida e volta entre a Baixada e o Rio. Sem o novo modelo, esse valor pode ultrapassar R$ 40 em alguns casos.
O funcionamento exige o uso combinado de dois sistemas de bilhetagem: o cartão RioCard para o ônibus intermunicipal e o cartão Jaé para acesso ao BRT e demais integrações municipais. A contagem do período de integração começa a partir da primeira validação no sistema Jaé.
Além da ampliação das linhas, houve reorganização na numeração dos itinerários intermunicipais que passam a operar com destino ao terminal, facilitando a identificação das rotas integradas. Linhas tradicionais continuam em funcionamento com seus trajetos diretos até o Centro do Rio, sem necessidade de integração.
O Terminal Margaridas já recebia linhas oriundas de Mesquita, que agora passam a operar em horário ampliado, consolidando o modelo de integração. A partir do dia 16 de maio, outras seis linhas de Nova Iguaçu também devem ser incorporadas ao sistema: 490B, 491B, 494B, 497B, 499B e 442B.
SERVIÇO
Linhas intermunicipais que fazem parada no Terminal BRT Metropolitano
(A partir de 1/5)
613I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Plínio Casado)
614I — Nova Iguaçu x Margaridas (via Vila Nova)
618I — Nova Iguaçu x Margaridas
579I — Nova Iguaçu x Margaridas
674I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas (via Coelho da Rocha)
518I — Praça da Bandeira (São João de Meriti) x Margaridas
519I — Éden (São João de Meriti) x Margaridas
478I — Mesquita x Margaridas (via Chatuba)
651I — Mesquita x Margaridas (via Via Light)
679I — Mesquita x Margaridas (via Edson Passos)
(A partir de 16/5)
490B – Miguel Couto x Margaridas
491B – Austin x Margaridas
494B – Austin x Margaridas
497B – Miguel Couto x Margaridas
499B – Cabuçu x Margaridas
442B – Cabuçu x Margaridas
Serviços do BRT entre Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza
70 (parador) — Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza
73 (expresso) — Terminal BRT Metropolitano x Terminal Gentileza
Linhas municipais para integração BUM no Terminal Gentileza
104 - São Conrado (via Lapa/Largo do Machado/Copacabana)
109 - São Conrado (via Santa Bárbara/Jardim Botânico)
133 - Largo do Machado (via Rio Comprido/Rua Alice)
160 - Leblon (via Elevado/Túnel Rebouças/Lagoa)
161 - Ipanema (via Elevado/Túnel Rebouças/Lagoa)
162 - Alto Gávea (via Elevado/Túnel Rebouças/Jardim Botânico)
164 - Leme (via Elevado/Túnel Rebouças/Túnel Velho)
165 - Cosme Velho (via Túnel Santa Bárbara)
167 - Urca (via Praia do Flamengo)
169 - General Osório (via Aterro/Copacabana)
SP265 - Marechal Hermes (via Avenida Dom Helder Câmara/Estrada do Portela)
301 - Terminal Alvorada (via Alto da Boa Vista/Avenida das Américas)
302 - Terminal Alvorada (via Alto da Boa Vista/Praia da Barra da Tijuca)
353 - Gardênia Azul (via Vila Isabel/Méier/Praça Seca)
606 - Engenho de Dentro (via Tijuca/Méier)
SV606 - Engenho de Dentro (via Tijuca/Méier/Boca do Mato)
265 - Marechal Hermes x Castelo (via Avenida Dom Helder Câmara/Estrada do Portela)
Linhas VLT para integração BUM no Terminal Gentileza
Linha 1: Terminal Gentileza x Aeroporto Santos Dumont. Atende ao Museu do Amanhã e região portuária.
Linha 4: Terminal Gentileza x Praça XV. Integra diretamente o TIG à Central do Brasil e às barcas na Praça XV.
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