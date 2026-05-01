Buraco do lume e em torno da Zona Central do Rio de janeiro, nesta quarta-feira (27).Érica Martin/Agência O Dia
Justiça suspende obras de residencial no Buraco do Lume
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