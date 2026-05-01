Estação NET Rio fica na Rua Voluntários da Pátria, em Botafogo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Estação NET Rio fica na Rua Voluntários da Pátria, em BotafogoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/05/2026 14:25 | Atualizado 01/05/2026 15:02

Rio - O Estação Net Rio, em Botafogo, na Zona Sul, sofreu com a falta de energia ao longo da semana. Nesta quinta-feira (30), a luz caiu por volta das 18h e levou cerca de três horas para ser restabelecida.

Nas redes sociais, o grupo Estação, que administra a rede de cinemas de rua, criticou o serviço prestado pela Light e citou que enfrentou os mesmos problemas na quarta (29) e segunda-feira (27).

"Depois dos prejuízos enormes causados pela Light na noite de quarta e segunda-feira, o Estação Net Rio está novamente no escuro. O cinema está bombando, lotado, com ‘O Diabo Veste Prada 2’, ‘Michael’, ‘Zico’, ‘O Drama’, entre outros filmes, mas a Light não resolveu o problema e estamos sem luz desde 18h", publicou o cinema na noite de quinta-feira.

O Estação acrescentou que o estorno para quem comprou ingressos das sessões canceladas só foi possível após o restabelecimento da energia. Além disso, ofereceu uma cortesia a ser retirada no cinema a qualquer momento mediante a apresentação do ingresso ou comprovante de compra.

Na segunda-feira, a empresa já havia citado o prejuízo por causa da falta de luz e criticado a Light. "Mais de 300 ingressos vendidos apenas para sessões de ‘O Diabo Veste Prada’ foram desperdiçados pela falta de competência do serviço da Light. Estamos tendo que dar cortesias para todos os clientes que estão chegando! Nós estamos à mercê desse serviço que causa recorrentes danos a nossa empresa", lamentou.

Procurada, a Light afirmou que a ocorrência foi causada por um defeito no cabo. "Equipes estiveram no local, realizaram os serviços necessários e o fornecimento de energia foi restabelecido ainda na quinta-feira", comunicou.