Cariocas participaram da ação no Parque Susana Naspolini, em RealengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Jaqueline Gonçalves, de 50 anos, trabalhou por seis anos na área administrativa, mas também busca vaga em outras funções. Ela passará por uma entrevista de emprego já na segunda-feira (4), na Taquara, perto de onde mora.
"Como estou com 50 anos, é mais difícil. Nessa semana, fui em várias entrevistas, várias indicações que eu vejo em jornal. Estou rezando para dar certo. Estou há um ano sem carteira assinada, só fazendo bico, sou chefe de família e tenho duas filhas. Preciso do emprego, carteira assinada, salário fixo. Ficar só de bico, na minha idade, não é legal. Essa oportunidade é muito importante para mim", ressalta Jaqueline.
O secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, estimou a distribuição mil senhas para o encaminhamento de vagas e destaca a importância do Dia do Trabalhador, celebrado no 1º de maio, para os brasileiros.
"Hoje, estamos com a estimativa de atender ao menos mil pessoas, fazendo encaminhamentos, garantindo oportunidades de emprego… A ação também tem ações de empreendedorismo, proteção de animais, vacinação pela Secretaria de Saúde, uma série de serviços. O 1º de maio é uma data muito especial para os trabalhadores brasileiros", pontua.
Claudio Secchin, superintendente do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, acrescenta a expectativa para que mais ações como essa aconteçam em diferentes datas, não só no Dia do Trabalhador.
"Estamos em parceria com a prefeitura para tentar promover uma absorção maior do número de mão de obra, ofertar empregos com o uso do nosso Sistema Nacional de Emprego (Sine). A expectativa é a maior empregabilidade possível, ofertar o maior número de postos de trabalho e esperemos que mais oportunidades dessa aconteçam não só no dia 1º de maio, mas também em outros eventos", reforça o auditor fiscal.
A programação do Festival do Trabalhador também oferece uma programação cultural voltada ao entretenimento no Parque Realengo. O público pode participar de um 'aulão' de dança, apresentação da Orquestra da Favela e show da cantora Gi Bras. O espaço ainda ofertou um workshop de tranças.
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