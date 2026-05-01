Cariocas participaram da ação no Parque Susana Naspolini, em Realengo - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Cariocas participaram da ação no Parque Susana Naspolini, em RealengoReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 01/05/2026 12:38

Rio - O Festival do Trabalhador, no Parque Susana Naspolini, em Realengo, atraiu centenas de cariocas em busca de novas oportunidades de emprego com carteira assinada nesta sexta-feira (1º). A ação da Prefeitura do Rio, em parceria com o Ministério do Trabalho, contou com encaminhamento de vagas para os trabalhadores, além de serviços como vacinação, microchipagem de pets e Feira de Empreendedores, das 9h às 19h.

fotogaleria



Jaqueline Gonçalves, de 50 anos, trabalhou por seis anos na área administrativa, mas também busca vaga em outras funções. Ela passará por uma entrevista de emprego já na segunda-feira (4), na Taquara, perto de onde mora.



"Como estou com 50 anos, é mais difícil. Nessa semana, fui em várias entrevistas, várias indicações que eu vejo em jornal. Estou rezando para dar certo. Estou há um ano sem carteira assinada, só fazendo bico, sou chefe de família e tenho duas filhas. Preciso do emprego, carteira assinada, salário fixo. Ficar só de bico, na minha idade, não é legal. Essa oportunidade é muito importante para mim", ressalta Jaqueline. Jaqueline Gonçalves, de 50 anos, trabalhou por seis anos na área administrativa, mas também busca vaga em outras funções. Ela passará por uma entrevista de emprego já na segunda-feira (4), na Taquara, perto de onde mora."Como estou com 50 anos, é mais difícil. Nessa semana, fui em várias entrevistas, várias indicações que eu vejo em jornal. Estou rezando para dar certo. Estou há um ano sem carteira assinada, só fazendo bico, sou chefe de família e tenho duas filhas. Preciso do emprego, carteira assinada, salário fixo. Ficar só de bico, na minha idade, não é legal. Essa oportunidade é muito importante para mim", ressalta Jaqueline.

Fábio Mendonça, de 21 anos, atuou como auxiliar operacional e busca se manter na área de logística. Durante a ação, foi encaminhado para uma vaga no Shopping Jardim Guadalupe, na Zona Norte.

"Fiquei sabendo dessa ação e resolvi ir para saber mais. Estava procurando alguma vaga para área de logística, estoque, auxiliar operacional… Consegui, graças a Deus, ser encaminhado para uma vaga no Shopping Jardim Guadalupe. Estou com a expectativa em um nível bom, mas com cautela, porque também posso receber um 'não'. Ainda vou passar pela entrevista. Por tudo que está acontecendo na minha vida, minhas expectativas estão alinhados com o meu propósito", celebra.



O secretário municipal de Trabalho e Renda, Manoel Vieira, estimou a distribuição mil senhas para o encaminhamento de vagas e destaca a importância do Dia do Trabalhador, celebrado no 1º de maio, para os brasileiros.



"Hoje, estamos com a estimativa de atender ao menos mil pessoas, fazendo encaminhamentos, garantindo oportunidades de emprego… A ação também tem ações de empreendedorismo, proteção de animais, vacinação pela Secretaria de Saúde, uma série de serviços. O 1º de maio é uma data muito especial para os trabalhadores brasileiros", pontua.



Claudio Secchin, superintendente do Ministério do Trabalho no Rio de Janeiro, acrescenta a expectativa para que mais ações como essa aconteçam em diferentes datas, não só no Dia do Trabalhador.



"Estamos em parceria com a prefeitura para tentar promover uma absorção maior do número de mão de obra, ofertar empregos com o uso do nosso Sistema Nacional de Emprego (Sine). A expectativa é a maior empregabilidade possível, ofertar o maior número de postos de trabalho e esperemos que mais oportunidades dessa aconteçam não só no dia 1º de maio, mas também em outros eventos", reforça o auditor fiscal.



A programação do Festival do Trabalhador também oferece uma programação cultural voltada ao entretenimento no Parque Realengo. O público pode participar de um 'aulão' de dança, apresentação da Orquestra da Favela e show da cantora Gi Bras. O espaço ainda ofertou um workshop de tranças.

Carreta do Trabalhador na Quinta da Boa Vista

O Governo do Estado levou, nesta sexta-feira, a Carreta do Trabalhador para a Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte. A ação aconteceu das 9h às 13h, com expectativa de até cinco mil oportunidades de encaminhamento para vagas de trabalho e ampla oferta de serviços à população. Houve oportunidades para todos os níveis de escolaridade, em diferentes modalidades, nos setores de indústria, comércio e serviços, com faixa salarial variando entre um e três salários mínimos. Alguns cargos de nível superior podem ultrapassar R$ 5 mil.

Durante o evento, os trabalhadores ainda aproveitaram diversos serviços voltados à qualificação profissional, além da programação com massoterapia, maquiagem social, tranças, barbeiro, corte de cabelo e atividades infantis.