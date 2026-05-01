Ao todo, os federais apreenderam 209 kg de cocaína e 26 kg de haxixe - Divulgação / Polícia Federal

Ao todo, os federais apreenderam 209 kg de cocaína e 26 kg de haxixeDivulgação / Polícia Federal

Publicado 01/05/2026 12:55

Rio – Um motorista de caminhão acabou preso pela Polícia Federal na madrugada desta sexta-feira (1º), após transportar cerca de 235kg de drogas na BR-116 (rodovia Presidente Dutra), na altura de Piraí, na Serra das Araras, no Sul Fluminense. A ocorrência teve participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Segundo a corporação, o homem foi abordado por volta das 2h, e vinha de São Paulo com destino ao Rio. Durante a fiscalização, os agentes constataram que ele levava uma carga de gesso para despistar os outros materiais, porém, ao abrirem as caixas de papelão, encontraram cocaína e haxixe.



Em seguida, os policiais o levaram à Superintendência Regional da PF, junto com o material, dividido entre 209 kg de cocaína e 26 kg de haxixe, e o veículo. As investigações apontam que as drogas seriam destinadas às comunidades do Rio para serem vendidas.