Agentes do Segurança Presente em frente ao Maracanã - Érica Martin / Arquivo O Dia

Agentes do Segurança Presente em frente ao MaracanãÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 01/05/2026 12:37

O Governo do Estado do Rio transferiu a gestão da Operação Segurança Presente para a Polícia Militar. O programa de policiamento de proximidade, que era gerido pela Secretaria de Governo (Segov), será aperfeiçoado, com critérios técnicos, como metas de produtividade, e passará a oferecer um serviço de segurança pública ainda melhor para a população, segundo informações divulgadas neste sábado (1º) pelo Palácio Guanabara.

Sem aumento de despesas, a medida transfere efetivo, recursos, contratos e bens para a PM. A Secretaria de Segurança Pública fará parte da governança do programa, com atribuições de avaliação, direcionamento e monitoramento, reforçando a transparência e a prestação de contas.

"Essa mudança foi pautada por uma decisão estritamente técnica. A Polícia Militar é a instituição preparada para o policiamento ostensivo e com essa reorganização, garantimos mais eficiência, integração e foco no atendimento à população", explica o secretário de Segurança Pública, Victor dos Santos.

A Segurança Presente segue baseada no policiamento de proximidade, com foco na prevenção de crimes, além de ações de apoio à população, mediação de conflitos e promoção da cidadania. As ações são realizadas por policiais da ativa, da reserva e em regime adicional de serviço (RAS), ampliando a capacidade operacional.

A medida prevê o uso intensivo de inteligência policial, análise de dados e indicadores de desempenho para orientar decisões e monitorar resultados.

Uma comissão com representantes da PM, da Secretaria de Segurança e do Instituto de Segurança Pública (ISP) será responsável pelo acompanhamento e avaliação contínua da produtividade da operação. Também serão estabelecidas metas, que serão definidas pela Secretaria de Segurança.