Agentes realizaram a ação próximo ao palco do 'Todo Mundo no Rio' - Divulgação

Agentes realizaram a ação próximo ao palco do 'Todo Mundo no Rio'Divulgação

Publicado 01/05/2026 15:14

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) realizou, na madrugada desta sexta-feira (1), o segundo dia da Operação Tatuí na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio. As equipes apreenderam 12 garrafas de destilados, carrinhos e estruturas diversas. Além disso, desmobilizaram dois acampamentos e prenderam um homem que tentava extorquir um cidadão.

A ação é preparatória para o show da Shakira e tem o objetivo de localizar materiais e produtos enterrados ou posicionados estrategicamente nas areias, de forma irregular, principalmente por vendedores ambulantes e barraqueiros. A iniciativa visa também deixar a orla mais limpa e evitar acidentes com garrafas de vidro. Cerca de 40 servidores foram mobilizados para a ação, com auxílio de um drone.

Já a prisão por extorsão aconteceu próximo ao mar. Os agentes se aproximaram de uma confusão e perceberam que homem desnorteado estava sendo coagido. Com a chegada das equipes, o grupo fugiu, mas um deles foi preso e encaminhado à 12ª DP (Copacabana). Com dificuldade de se comunicar, a vítima alegou que os homens estavam tentando cobrar o valor de R$ 1.800,00 por uma caipirinha para permitir que ele deixasse o local.

A Operação Tatuí contou com apoio da Guarda Municipal e Comlurb. A Prefeitura do Rio relembra as novas regras para organizar a orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, regulamentando música com volumes e horários específicos e padronizando a identificação das barracas.