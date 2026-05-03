Imagem mostra que o carro ficou bastante danificado após o capotamento - Reprodução/COR Rio

Imagem mostra que o carro ficou bastante danificado após o capotamentoReprodução/COR Rio

Publicado 03/05/2026 21:18 | Atualizado 03/05/2026 21:36

Rio - Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento, na noite deste domingo (3), na Avenida Brasil, na altura do Ceasa, entre Irajá e Coelho Neto, na Zona Norte. As identificações das vítimas não foram divulgadas.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, o acionamento aconteceu às 18h15. O homem e a mulher que estavam no veículo precisaram de atendimento no local e foram encaminhados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, Penha. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.



Além dos bombeiros, agentes da Polícia Militar e da CET-Rio também estiveram no local para dar suporte à ocorrência e garantir a segurança na via.

De acordo com informações do Centro de Operações e Resiliência do Rio, uma faixa da pista central e outra da pista lateral precisaram ser ocupadas para o atendimento da ocorrência, no sentido Centro. Por conta da interdição parcial das pistas, o trânsito apresentou retenções e passou a variar entre intenso e lento desde a altura do Shopping Guadalupe. Por volta das 21h, a via foi liberada e o trânsito não apresenta mais retenções.