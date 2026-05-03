Movimentação de garis na manhã deste domingo (3), atuando na limpeza das ruas - Reginaldo Pimenta

Movimentação de garis na manhã deste domingo (3), atuando na limpeza das ruasReginaldo Pimenta

Publicado 03/05/2026 09:47

Rio – A Comlurb retirou, na madrugada deste domingo (3), cerca de 362 toneladas de resíduos após o show da Shakira, que agitou a Praia de Copacabana, na Zona Sul, neste sábado (2). Já pela manhã, equipes estiveram na praia finalizando a remoção e limpando as ruas, e vão concluir os repasses ao final do dia.

fotogaleria

O volume, contabilizado desde a pré-limpeza na sexta-feira (1º), mostrou uma queda de 7,65% no lixo deixado pela população em comparação com o show da Lady Gaga em 2025, quando os garis removeram 392 toneladas. Por toda a extensão da praia e no entorno do bairro, eles instalaram 2 mil lixeiras de grande capacidade para auxiliar no descarte.



Ao todo, cerca de 2 mil agentes foram mobilizados e distribuídos pela faixa de areia, nos postos médicos, no calçadão, ciclovias e nas principais vias de acesso da Avenida Atlântica, incluindo o entorno das estações de metrô Cardeal Arcoverde e Cantagalo.



A megaoperação de limpeza utilizou mais de 200 veículos e equipamentos, entre caminhões de coleta, tratores de praia e pipas d’água.