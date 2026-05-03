Acidente ocorreu próximo ao Terminal BRT Curral Falso, em Santa Cruz - Reprodução

Acidente ocorreu próximo ao Terminal BRT Curral Falso, em Santa CruzReprodução

Publicado 03/05/2026 11:16

Rio – Um grave acidente envolvendo um ônibus e uma motocicleta, na manhã deste domingo (3), matou uma mulher de 25 anos, na Avenida Cesário de Melo, em Santa Cruz, Zona Oeste. A colisão ocorreu na altura do terminal BRT Curral Falso.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel do bairro se dirigiu ao local às 6h e encontrou a vítima já sem vida. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista ou do motorista do coletivo.



A passageira Luana Pereira, de 33 anos, contou ao DIA a cena violenta que presenciou pela janela: “Eu peguei o ônibus 871, embarquei nele para descer no terminal de Curral Falso, em direção a Copacabana, para o trabalho. E chegando lá, eu vi que tinha um rapaz levando essa mulher na garupa da moto, ele estava se preparando para fazer uma curva e desistiu, mas quando ele viu que dava para passar, ele tentou de novo. Nisso, o ônibus foi e moto entrou junto, e eles se chocaram. Mas garanto que o motorista não estava em alta velocidade, ele não foi imprudente.



“Nisso, o motociclista caiu para o lado da calçada e a menina, infelizmente, caiu com a cabeça embaixo do pneu do ônibus e morreu esmagada. O motorista parou para ajudar, foi solícito, e algumas pessoas tentaram levantar a moto do rapaz, que estava visivelmente desesperado, em choque”.



Abalada com a cena, Luanna desistiu de ir para o trabalho: “Foi uma cena horrível. Aquilo tudo aconteceu bem na minha janela. Fiquei tão nervosa que voltei para casa. Nunca tinha presenciado algo assim. Espero do fundo do coração que a família da vítima fique bem.”

A linha mencionada pertence à empresa Auto Jabour. Procurada pela reportagem, ela ainda não retornou o contato.





*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro