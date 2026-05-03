Restaurante Umas & Ostras, na Tijuca, vai fechar após 35 anos - Divulgação

Restaurante Umas & Ostras, na Tijuca, vai fechar após 35 anosDivulgação

Publicado 03/05/2026 11:57

O tradicional restaurante Umas & Ostras, especializado em peixes e frutos do mar, vai encerrar suas atividades na Tijuca, após 35 anos. O anúncio foi feito no perfil do estabelecimento, nas redes sociais, na última sexta (1º), deixando moradores do bairro e frequentadores vindos de outras regiões surpresos.

No comunicado, a direção da casa não detalhou os motivos da decisão e informou que irá funcionar somente até 10 de maio, Dia das Mães.

"O Umas & Ostras está encerrando sua trajetória. Foram 35 anos de casa cheia, pedidos que não paravam, encontros que começaram à mesa e seguiram pela vida. A Tijuca esteve presente em cada fase, em casa momento, em cada retorno. Seguiremos abertos até o Dia das Mães. Escolhemos essa data para estarmos juntos pela última vez, em um momento que sempre teve um significado especial para nós. Aqui, vimos famílias se formando, crescendo e criando histórias que atravessaram gerações. A todos que passaram por aqui, fica o nosso agradecimento. Nada foi pequeno, nada foi em vão. Levamos conosco tudo o que foi construído ao longo desses anos. Obrigado por casa momento."

Nas redes, centenas de frequentadores lamentaram o fechamento. "Uma das notícias mais devastadoras que tive nos últimos tempos. Já são três gerações da minha família que lamentam o fechamento. Meus netos vão sentir falta de chegar no Brasil e ir direto, o pequeno adora o bolinho de bacalhau, e o meu filho pediu para vocês compartilharem a receita de arroz de brócolis. Vamos sentir muito a falta de você, vão deixar um enorme buraco no coração, não somente pela comida deliciosa, mas pelo atendimento. Era parte da nossa casa", postou uma cliente.

"É com profunda tristeza que recebemos a notícia. Frequentamos desde a abertura do restaurante com comidas deliciosas, de boa qualidade", publicou outra internauta. "Vão fazer muita falta. Não só pelos pratos maravilhosos, mas também pelas entradas divinas, casquinha de siri, bolinho de bacalhau… Qualidade de primeira e atendimento nota 10. Obrigada por tudo", exaltou outra frequentadora.

Localizado em um casarão na Rua Barão de Mesquita, altura do cruzamento com a Rua Santa Sofia, o restaurante já não estava abrindo na hora do jantar há alguns anos.