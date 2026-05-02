Banquinhos de plástico também eram comercializados por cerca de R$ 50, - Reprodução/ SEOP

Banquinhos de plástico também eram comercializados por cerca de R$ 50,Reprodução/ SEOP

Publicado 02/05/2026 17:27 | Atualizado 02/05/2026 17:30



A expectativa para o megashow de Shakira, neste sábado (2), transformou a Praia de Copacabana em um cenário de criatividade e irregularidades. Desde as primeiras horas do dia, relatos nas redes sociais apontam que ambulantes passaram a vender sacos de areia por até R$ 100, oferecendo aos fãs uma espécie de “camarote improvisado” para assistir à apresentação de alguns centímetros acima da multidão.

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Os sacos, reforçados e preenchidos com areia, eram usados como base para que o público pudesse subir e ter melhor visibilidade do palco, montado em frente ao Copacabana Palace.Além dos sacos de areia, banquinhos de plástico também eram comercializados por cerca de R$ 50, com a mesma finalidade. Outros itens, como sombrinhas, completavam o “pacote” oferecido por vendedores informais em meio à movimentação intensa de fãs.No entanto, a prática acabou alvo de fiscalização. Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro iniciaram uma operação ainda pela manhã para coibir a ocupação irregular do espaço público. Os agentes passaram a desmontar cercadinhos montados na areia, recolher os materiais utilizados e multar ambulantes que alugavam ou vendiam os espaços improvisados.Segundo a secretaria, apenas comerciantes autorizados podem vender determinados itens na orla, como cadeiras e estruturas similares. Durante a ação, a maior parte dos banquinhos foi apreendida.Outro foco da operação foi a retirada de caçambas de lixo que estavam sendo usadas indevidamente como apoio ou até como “áreas reservadas”. Mais de 300 unidades foram recolhidas entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, em ação realizada a pedido da Companhia Municipal de Limpeza Urbana.A fiscalização segue ao longo de todo o sábado e deve continuar até a dispersão do público, já na madrugada de domingo (3).A expectativa das autoridades é de que mais de dois milhões de pessoas acompanhem o show, que integra o projeto “Todo Mundo no Rio” e deve transformar a orla em um dos maiores palcos a céu aberto do mundo.