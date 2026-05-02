Amanda, mãe de Samara cobra justiça - Reginaldo Pimenta/O DIA

Amanda, mãe de Samara cobra justiça Reginaldo Pimenta/O DIA

Publicado 02/05/2026 16:16

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O momento mais marcante da cerimônia foi o desabafo da mãe da vítima, Amanda Oliveira, que, visivelmente abalada, precisou ser amparada por parentes ao deixar o local. Entre lágrimas e gritos de dor, ela fez um apelo emocionado por justiça e relatou o sofrimento vivido pela família nos últimos meses.

O momento mais marcante da cerimônia foi o desabafo da mãe da vítima, Amanda Oliveira, que, visivelmente abalada, precisou ser amparada por parentes ao deixar o local. Entre lágrimas e gritos de dor, ela fez um apelo emocionado por justiça e relatou o sofrimento vivido pela família nos últimos meses.

"Ele tirou ela de mim. Eu vinha dando conselho, vinha falando… e ele, nos últimos dias, estava seguindo ela, porque ela já não queria mais a relação. Ele estava perseguindo, ameaçando o tempo todo. Eu ficava vigiando, eu mal estava conseguindo trabalhar direito, porque sabia que ela precisava de mim. Ela treinava comigo, fazia tudo comigo… Ele arrancou a melhor parte que eu tinha. Eu quero justiça. Eu quero justiça.”



Durante o cortejo, a mãe também se despediu da filha com palavras de carinho, dizendo que Samara “sempre foi a luz” de sua vida, em meio a um cenário de profunda dor e revolta.



A família aponta o ex-namorado como principal suspeito do crime. Segundo os parentes, o relacionamento havia terminado no ano passado após episódios de agressão, e o homem não aceitava o fim. Nos dias que antecederam a morte, ele teria intensificado perseguições e ameaças.



De acordo com relatos, no dia do crime, o suspeito teria visto a jovem chegar em casa com um novo namorado. Após a saída do rapaz, Samara teria sido abordada pelo ex e levada para um hotel na região. Horas depois, foi deixada já sem vida na casa dos pais do suspeito e levada a uma unidade de saúde, onde chegou morta.



Em nota, a Polícia Civil informou que o registro foi feito na 54ª DP (Belford Roxo) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Agentes realizam diligências para apurar as circunstâncias da morte de Samara Santos de Oliveira.