Amanda, mãe de Samara cobra justiça Reginaldo Pimenta/O DIA
O momento mais marcante da cerimônia foi o desabafo da mãe da vítima, Amanda Oliveira, que, visivelmente abalada, precisou ser amparada por parentes ao deixar o local. Entre lágrimas e gritos de dor, ela fez um apelo emocionado por justiça e relatou o sofrimento vivido pela família nos últimos meses.
Durante o cortejo, a mãe também se despediu da filha com palavras de carinho, dizendo que Samara “sempre foi a luz” de sua vida, em meio a um cenário de profunda dor e revolta.
A família aponta o ex-namorado como principal suspeito do crime. Segundo os parentes, o relacionamento havia terminado no ano passado após episódios de agressão, e o homem não aceitava o fim. Nos dias que antecederam a morte, ele teria intensificado perseguições e ameaças.
De acordo com relatos, no dia do crime, o suspeito teria visto a jovem chegar em casa com um novo namorado. Após a saída do rapaz, Samara teria sido abordada pelo ex e levada para um hotel na região. Horas depois, foi deixada já sem vida na casa dos pais do suspeito e levada a uma unidade de saúde, onde chegou morta.
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