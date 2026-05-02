O impacto deixou moradores da região sem energia. - Divulgação/COR Rio

O impacto deixou moradores da região sem energia.Divulgação/COR Rio

Publicado 02/05/2026 19:39



Um acidente envolvendo um caminhão causou transtornos no trânsito e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em parte do bairro do Cachambi, na Zona Norte do Rio, na tarde deste sábado (2). A colisão ocorreu no cruzamento da Rua Vaz de Caminha com a Rua Silveira Lobo.

De acordo com informações da concessionária Light, o veículo atingiu um poste da rede elétrica, provocando a queda da estrutura, além de um transformador e fios de alta tensão. O impacto deixou moradores da região sem energia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h22 para atender à ocorrência e atuou até às 16h42. Apesar da gravidade do acidente, não houve vítimas graves. O motorista sofreu apenas ferimentos leves e não precisou ser encaminhado para uma unidade hospitalar.

Com a queda do poste, o cruzamento das duas vias precisou ser totalmente interditado. Motoristas foram orientados a utilizar desvio pela Rua Miguel Cervantes. Segundo agentes que atuaram no local, o trânsito na região seguiu sem retenções significativas, apesar do bloqueio.

Equipes da Subprefeitura, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Rioluz e da própria Light foram mobilizadas para a ocorrência. Após o trabalho inicial dos bombeiros, permaneceram no local técnicos da concessionária de energia e agentes de segurança para dar continuidade ao atendimento.

A Light informou que suas equipes seguem atuando na substituição do poste danificado e na reconstrução da rede elétrica atingida. A concessionária não divulgou o número exato de clientes afetados, mas afirmou que trabalha para restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível.